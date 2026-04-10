O governador Daniel Vilela lançou, nesta quinta-feira (9/4), a construção do Hemocentro Regional de Anápolis, marcando mais um progresso para a saúde pública na região. A nova unidade da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos foi projetada com ênfase na humanização do atendimento e incorporará soluções atuais para acolher pacientes, doadores e profissionais.O Hemocentro de Anápolis terá uma capacidade para a coleta de até 2.640 bolsas de sangue mensalmente, assegurando a autossuficiência para os municípios de Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Gameleira de Goiás, Goianápolis e Pirenópolis.A estrutura também fornecerá hemocomponentes ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Além do Heana, o novo Hemocentro expandirá o atendimento para outras unidades do município, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) III, a UPA Pediátrica, o Hospital Municipal do Leblon, o Centro Médico Jaiara e o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, aumentando a eficiência logística e a segurança do sistema transfusional.O terreno foi cedido pela Prefeitura de Anápolis. A expectativa é que as obras sejam finalizadas em 12 meses a partir do início, com um investimento estimado em R$ 4,8 milhões.O evento também foi significativo para o lançamento do Programa Linha de Frente. Esta ação, que se destina a aprimorar a fiscalização urbana e a organização da cidade, é uma atribuição da Prefeitura de Anápolis, com a colaboração do Governo de Goiás, através da Polícia Militar. De acordo com Daniel Vilela, o objetivo é proporcionar respostas mais ágeis e eficazes às necessidades da comunidade.As medidas englobam a fiscalização de praças e parques, a luta contra o descarte inadequado de resíduos, a verificação de terrenos vagos e ocupações irregulares, além da inspeção de comércios, como bares e restaurantes, principalmente nos casos de funcionamento irregular ou que causem perturbação ao sossego público.A ação incluirá um canal de comunicação direto com a população, disponível pelo número 153, que estará ativo 24 horas para receber denúncias e ocorrências.