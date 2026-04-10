Desde 2019, a área administrativa recebeu mais de 100 construções destinadas a melhorar a qualidade de vida dos habitantes, com aportes que superam R$ 142 milhões.Riacho Fundo II figura entre as áreas administrativas que mais se desenvolveram no Distrito Federal nos últimos anos. O crescimento urbano foi acompanhado por investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Um dos destaques desse processo é o viaduto que conecta a cidade ao Recanto das Emas, na DF-001, inaugurado em março de 2023, e que otimiza o tráfego de aproximadamente 60 mil veículos diários na região.A estrutura de atendimento ao público também foi ampliada. A cidade agora conta com a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA), funcionando 24 horas e com capacidade para atender até 4,5 mil pacientes mensalmente, além de uma unidade básica de saúde modelo que fortaleceu o atendimento em atenção primária. No setor educacional, o Centro de Educação da Primeira Infância Flor de Magnólia atende quase 200 crianças em período integral, enquanto o Centro de Educação Infantil Parque do Riacho tem capacidade para 672 alunos. O Riacho Fundo II ainda recebeu investimentos habitacionais, com apartamentos em residenciais como Maria Clara, Geraldo Dias e Anna Maria, além da criação da Feira Permanente, do Centro de Reservação que reforça o fornecimento de água e do Restaurante Comunitário, que disponibiliza três refeições a preços acessíveis para a população.