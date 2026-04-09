Emissora registrou alcance de 3 milhões de usuários no Facebook e 1 milhão no YouTube entre janeiro e março, consolidando sua força como um veículo multiplataforma.

A Rádio Lance de Formosa 98,1 FM acaba de divulgar o balanço do seu desempenho nas redes sociais referente ao primeiro trimestre de 2026 (janeiro a março), apresentando números que a colocam em posição de destaque no cenário da comunicação regional.

Neste início de ano, a emissora demonstrou uma capacidade ímpar de engajamento, provando que o rádio moderno vai muito além das torres de retransmissão.

O maior destaque do trimestre ficou por conta do Facebook. A plataforma tem se mostrado um terreno extremamente fértil para a Rádio Lance, onde a emissora alcançou a impressionante marca de 3 milhões de usuários únicos nos três primeiros meses do ano. Além do alcance massivo, a retenção e o consumo de conteúdo são constantes: a rádio registra uma média de 420 mil visualizações por mês em seus vídeos e transmissões na rede social.

O sucesso se repete no YouTube. Entre janeiro e março de 2026, o canal da rádio atingiu 1 milhão de usuários. No quesito engajamento contínuo, o YouTube da emissora supera até mesmo o Facebook em volume mensal, contabilizando cerca de 500 mil visualizações a cada mês.

Um novo modelo de rádio
Os dados reforçam uma mudança estrutural no consumo de mídia em Formosa e região. Ao investir em equipamentos de vídeo, transmissões simultâneas de qualidade e cortes atrativos para as redes sociais, a Rádio Lance 98,1 FM conseguiu transcender as fronteiras físicas da frequência FM.

Com informações da Rádio Lance FM. Os dados foram enviados pela Rádio, imagens logo abaixo.
 
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