Uma ação solidária no Hospital Sarah Brasília proporcionou benefícios a pacientes em situação vulnerável e faz parte de um projeto que visa distribuir mais de 400 equipamentos para unidades de saúde em todo o Brasil.No dia 25 de março, uma iniciativa internacional trouxe mais acessibilidade e esperança para aqueles que estão em tratamento no Distrito Federal, com a doação de 100 cadeiras de rodas durante uma cerimônia organizada pela Associação Internacional Luz Budista (BLIA), que é reconhecida por suas ações humanitárias e sociais.O evento contou com a presença de autoridades e representantes de instituições tanto nacionais quanto internacionais, incluindo o representante de Taiwan no Brasil, Benito Liao, que esteve acompanhado do secretário Jason Liu. Também participaram o criador do projeto, Maico Hsu, a embaixadora da paz Maria Paula Fidalgo e a diretora do hospital, Dra. Lúcia Willadino Braga, além de profissionais de saúde e pacientes da instituição.Essa doação é parte de um projeto concebido ao longo de quase três anos, fruto de uma parceria entre a BLIA Brasil e a empresa UniSaúde, tendo apoio logístico da Evergreen Marine para o transporte internacional dos equipamentos. O plano prevê a entrega de mais de 400 cadeiras de rodas, que serão distribuídas em diferentes fases, beneficiando hospitais em Brasília e São Paulo, com foco especial em pessoas que sofrem de doenças raras ou se encontram em situação social vulnerável.Durante a cerimônia, Benito Liao realçou a importância da relação entre Taiwan e Brasil, sublinhando a colaboração em ações sociais e o papel ativo da comunidade taiwanesa no Brasil. Ele também ressaltou o valor da solidariedade internacional como um meio de promover a transformação social.Comovido, Maico Hsu mencionou que a entrega das cadeiras é apenas o começo de uma série de iniciativas voltadas ao apoio dos pacientes brasileiros. Ele acredita que essa ação pode ser ampliada com futuras colaborações com a Fundação Cao Zhong Zhi, uma organização de Taiwan que já possibilitou a distribuição de mais de 800 mil cadeiras de rodas em diferentes países.A embaixadora da paz, Maria Paula Fidalgo, e a diretora do hospital reforçaram a relevância dessa ação para a qualidade de vida dos pacientes, evidenciando o impacto positivo que isso traz para a mobilidade e para o processo de reabilitação. Ambas expressaram também a expectativa de que mais iniciativas como essa sejam realizadas.A cerimônia foi encerrada com emocionantes testemunhos de pacientes que foram beneficiados e um registro oficial que simbolizou o espírito de união e solidariedade entre todos os participantes.