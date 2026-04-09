A transformação da gestão do território se dá por meio da assimilação de dados, cooperação entre instituições e a constante busca por padrões internacionais.Entre 24 e 26 de março, a ONR participou de uma missão técnica promovida pelo Governo Federal na Holanda, composta por uma delegação de representantes de órgãos importantes, como Incra, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Gestão e Inovação, Receita Federal, Dataprev e Serpro.O diretor de Geoprocessamento e integrante do Comitê de Normas Técnicas da ONR, José Túlio Valadares Reis Junior, que representou o Registro de Imóveis do Brasil, acompanhou a agenda com o Kadaster, reconhecido globalmente como o cadastro de terras mais eficiente.A programação abrangeu visitas e workshops nas cidades de Zwolle e Enschede, com ênfase na compreensão prática do modelo holandês, que se fundamenta na integração de dados administrativos, legais, econômicos e geoespaciais.Esta vivência salienta a relevância da centralização e da qualidade das informações como fundamentos para assegurar a segurança jurídica, a transparência e a eficácia na gestão territorial.Um intercâmbio estratégico que favorece o fortalecimento e a modernização do sistema registral no Brasil.