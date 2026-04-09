Goiás atinge, em 2026, um feito histórico na educação pública ao ultrapassar a meta de alfabetização estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para 2030, com quatro anos de antecedência. Esse resultado reafirma a posição de liderança do estado no cenário nacional e confirma um histórico de progressos contínuos na aprendizagem das crianças na idade estipulada.Esse desempenho é um reflexo de uma política educacional bem estruturada. Desde 2024, os indicadores de alfabetização têm mostrado um crescimento consistente em todas as regiões do estado, consequência dos investimentos em formação continuada de professores, avaliações diagnósticas, materiais pedagógicos e no fortalecimento da colaboração com os municípios.O Programa AlfaMais Goiás é um projeto de cooperação entre o estado e os municípios, com a finalidade de assegurar a alfabetização na idade apropriada para todas as crianças goianas.Essa política pública inclui a formação de docentes, a disponibilização de recursos educacionais e a entrega de kits escolares, criando condições propícias para o desenvolvimento da aprendizagem.A liderança de Goiás também se traduz no reconhecimento nacional das redes municipais. Neste ano, 193 municípios receberam o Selo Ouro, 49 foram agraciados com o Selo Prata e dois com o Selo Bronze, uma certificação outorgada pelo MEC às gestões que atendem metas e implementam políticas eficazes para garantir a alfabetização das crianças na idade correta.A certificação representa a dedicação das gestões municipais para com a educação, além de reforçar a colaboração entre o governo estadual e as prefeituras, um modelo que tem se firmando como um exemplo em todo o território nacional. Goiás evidencia que o planejamento, a alocação de recursos e a colaboração entre instituições são essenciais para a transformação da educação pública.