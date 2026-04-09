A iniciativa terá início nesta quarta-feira (8) e contará com a participação de alunos em treinamento e unidades especializadas para aumentar a presença policial e prevenir a criminalidade em todas as regiões administrativas.Nesta quarta-feira (8), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deu início à Operação Brasília Mais Segura, que trará reforço de mais de 1,2 mil policiais militares para o policiamento ostensivo. O objetivo principal é aumentar a presença da polícia em áreas de elevado fluxo de pessoas e fortalecer a sensação de segurança da população.A maioria do efetivo será composta por estudantes do Curso de Formação de Praças (CFP), que já estão qualificados para trabalhar no serviço operacional. Esses alunos serão designados, especialmente, para o policiamento a pé na área central de Brasília, atuando em regiões comerciais, estacionamentos e locais considerados críticos.Segundo a corporação, a estratégia visa intensificar o policiamento visível, focando na prevenção de crimes, além de aumentar a proximidade entre a polícia e a comunidade. Além dos alunos em formação, a operação contará com o suporte de tropas especializadas do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME).Essas equipes operarão de maneira complementar tanto na área central quanto em regiões administrativas escolhidas previamente, com base em critérios técnicos e operacionais. A operação foi planejada com ações baseadas em análises de dados e mapeamento de áreas que demandam maior segurança pública, assegurando maior eficácia na alocação do efetivo.