A governadora Celina Leão anunciou a criação da Secretaria do Idoso como ato prioritário do seu governo. O pedido foi feito pelo deputado Roosevelt (PL) em evento com 1.600 idosos na tarde desta quarta-feira (8). Celina firmou compromisso e adiantou ainda que já trabalha para a construção do primeiro hospital geriátrico do DF ainda neste mandato.Em um movimento estratégico para responder ao rápido envelhecimento da população da capital federal, o Governo do Distrito Federal (GDF) oficializou a criação da Secretaria de Estado da Pessoa Idosa. A nova pasta nasce com a missão de centralizar políticas públicas, retirar projetos da invisibilidade e garantir que vivam com dignidade, segurança e protagonismo.O Distrito Federal não é mais uma cidade apenas de jovens concurseiros e operários. Dados recentes apontam que a população idosa no DF cresce acima da média nacional. As "tesourinhas" agora veem passar uma geração que exige calçadas acessíveis, transporte público adaptado e serviços de saúde especializados em geriatria.Para especialistas em gerontologia, a nova secretaria deve atuar como um "vigilante dos direitos", garantindo que o Estatuto do Idoso seja cumprido em sua plenitude nas Regiões Administrativas.