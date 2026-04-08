A programação organizada pela Emater Goiás inclui diversas atividades, palestras e experiências que mostram, na prática, como o turismo rural pode reinventar propriedades em novos modelos de negócios, preservando tradições e promovendo o desenvolvimento sustentável.



As iniciativas também estão alinhadas com o programa Aconchego Rural, uma ação do Governo de Goiás que visa estruturar e fortalecer o turismo rural no estado.



Durante a visita, o governador ressaltou que o turismo rural é uma alternativa promissora de desenvolvimento e renda para pequenos e médios produtores.



Essa iniciativa está ligada à capacitação de 172 participantes no curso de Turismo Rural, que integra o programa Aconchego Rural, impulsionando o empreendedorismo e estimulando novas oportunidades de geração de renda no campo.



Programação

Com o objetivo de fortalecer o turismo rural em Goiás, a programação da Emater Goiás na Tecnoshow 2026 inclui, ao longo da semana:



Palestras;

apresentações culturais;

experiências gastronômicas.

Na última segunda-feira (06/04), o governador Daniel Vilela fez uma visita ao estande da Emater Goiás na Tecnoshow 2026, realizada em Rio Verde, enfatizando a importância estratégica da organização no avanço rural e na implementação de políticas públicas direcionadas ao setor agropecuário.Neste ano, a Emater Goiás foca no turismo rural como o principal eixo da sua participação na feira, apresentando projetos que ressaltam o ambiente rural como um espaço de produção, cultura e vivência.