A unidade do Governo de Goiás, reconhecida pelo cuidado materno-infantil na região do Entorno do Distrito Federal, promove uma atividade de humanização e acolhimento para os bebês internados.organizou um ensaio fotográfico especial em comemoração à Páscoa, contando com a participação dos recém-nascidos que estão na unidade administrada pelo Instituto de Medina Estudos e Desenvolvimento (Imed). Essa ação trouxe um momento de afeto, acolhimento e leveza para as famílias.A atividade, realizada pela equipe do Centro Obstétrico (CO) e Alojamento Conjunto (Alcon), transformou o ambiente hospitalar com uma decoração suave e figurinos temáticos, como coelhinhos e outros elementos relacionados à festividade. Isso resultou em um cenário encantador para os primeiros registros de vida das pequenas criaturas.Esse projeto faz parte das práticas de humanização que o HEF adota, visando tornar a experiência de internação mais acolhedora, especialmente para mães e parentes durante esse momento tão especial. Cada aspecto foi cuidadosamente planejado, respeitando o tempo e o bem-estar dos recém-nascidos, sempre sob a supervisão atenta da equipe multiprofissional.Mais do que meras fotografias, o ensaio criou memórias emocionais que as famílias guardarão para sempre. Essa iniciativa também fortalece o vínculo entre pais e filhos, além de contribuir para um ambiente hospitalar mais humano, sensível e conectado às pessoas. O HEF continua investindo em ações que combinam assistência de qualidade com humanização, reafirmando seu compromisso com o cuidado integral aos pacientes e seus familiares.Braz Silva (texto e foto)/Imed