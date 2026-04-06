A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) ressalta os progressos na assistência pública em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril. Através da regionalização, que se concentra em levar serviços especializados mais perto da população, a rede estadual foi expandida e modernizada.Os investimentos foram direcionados a unidades-chave, como o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), o Hospital Estadual de Águas Lindas Ronaldo Ramos Caiado Filho (Heal), além das policlínicas localizadas em várias regiões.Os efeitos dessa política pública podem ser observados, por exemplo, na diminuição de 31% na distância que os goianos percorrem para realizar procedimentos ambulatoriais de média complexidade, como radiologia, ultrassonografia e endoscopia.Um dos principais marcos dessa mudança é o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que é o primeiro hospital estadual exclusivamente destinado ao tratamento do câncer infantojuvenil pelo SUS e já contabiliza mais de 60 mil atendimentos desde junho de 2025.Nesse intervalo, foram registradas 576 internações, mais de mil cirurgias, 1.449 quimioterapias, além de milhares de exames laboratoriais e de imagem. O hospital também já realizou mais de 9,5 mil consultas médicas e multiprofissionais, atendendo pacientes de diversas regiões de Goiás e até de outros estados, solidificando sua posição como referência em oncologia pediátrica.O hospital faz parte da estratégia de ampliação da alta complexidade no estado, reduzindo a necessidade de deslocamentos e oferecendo um atendimento humanizado para as famílias.Outro destaque é o Heana, localizado em Anápolis, que passou por reformas, modernizações e ampliações neste ano, com investimentos que superam R$ 3,1 milhões. A unidade recebeu melhorias em sua UTI adulta, além da ampliação do Serviço de Diagnóstico por Imagem, que agora conta com um tomógrafo de 160 canais, capaz de realizar até 3 mil exames mensais.Referência para mais de 1,1 milhão de pessoas em 60 municípios, o hospital possui 132 leitos e registra, em média, 2,8 mil atendimentos mensais no pronto-socorro, com cerca de 770 internações, 560 cirurgias e mais de 38 mil exames por mês.A requalificação do hospital também incluiu conceitos de humanização e neuroarquitetura, visando proporcionar mais conforto e eficiência no atendimento. O Hospital Estadual em Águas Lindas, inaugurado em 2024, se destaca na macrorregião Nordeste de Goiás, atendendo mais de 1 milhão de habitantes.Somente neste ano, a unidade já contabiliza quase 73 mil atendimentos, oferecendo serviços de maternidade, cirurgias, pediatria e ambulatório.A regionalização é complementada pelas policlínicas estaduais, que já realizaram mais de 3 milhões de atendimentos desde 2022. Essas unidades disponibilizam consultas em diversas especialidades, exames e procedimentos, além de serviços como hemodiálise e diálise peritoneal, mais próximos da residência dos pacientes.A Policlínica de Quirinópolis, por exemplo, começou a oferecer a diálise peritoneal, permitindo que o tratamento seja feito em casa, proporcionando mais conforto e autonomia. A expansão da Telessaúde também tem sido essencial para acelerar atendimentos e minimizar deslocamentos, fortalecendo a integração entre a atenção primária e a especializada.A rede de saúde continua a se expandir, com novas policlínicas em fase de finalização nas cidades de Mozarlândia, Mineiros e Campos Belos, além da ampliação de hospitais regionais, como os de Trindade e Formosa.A descentralização da assistência farmacêutica especializada, juntamente com o reforço dos Centros de Especialidades Odontológicas, amplia o acesso da população a serviços fundamentais, estabelecendo uma rede cada vez mais coesa e eficaz.Além da expansão da infraestrutura, o Estado tem se dedicado à eficiência e à prevenção, por meio da organização da assistência à saúde e de ações que facilitam o acesso e diminuem as ausências em consultas e exames. Iniciativas como o programa “Olhar para Todos”, que proporciona atendimento oftalmológico nas escolas, e as unidades móveis do Goiás Social, que realizam exames de mamografia e oftalmologia, fortalecem a atuação preventiva e o cuidado integral com a população.O programa Rede Nascer em Goiás, que oferece acompanhamento a todas as gestantes e seus filhos até os dois anos de idade, pretende reduzir a mortalidade materno-infantil. Além disso, o Goiás Todo Rosa, uma iniciativa inovadora no Brasil, disponibiliza exames genéticos (painel genético para câncer de mama e de ovário) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG).