A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) ressalta os progressos na assistência pública em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril. Através da regionalização, que se concentra em levar serviços especializados mais perto da população, a rede estadual foi expandida e modernizada.
Os investimentos foram direcionados a unidades-chave, como o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), o Hospital Estadual de Águas Lindas Ronaldo Ramos Caiado Filho (Heal), além das policlínicas localizadas em várias regiões.
Os efeitos dessa política pública podem ser observados, por exemplo, na diminuição de 31% na distância que os goianos percorrem para realizar procedimentos ambulatoriais de média complexidade, como radiologia, ultrassonografia e endoscopia.
Saúde pública
Um dos principais marcos dessa mudança é o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que é o primeiro hospital estadual exclusivamente destinado ao tratamento do câncer infantojuvenil pelo SUS e já contabiliza mais de 60 mil atendimentos desde junho de 2025.
Nesse intervalo, foram registradas 576 internações, mais de mil cirurgias, 1.449 quimioterapias, além de milhares de exames laboratoriais e de imagem. O hospital também já realizou mais de 9,5 mil consultas médicas e multiprofissionais, atendendo pacientes de diversas regiões de Goiás e até de outros estados, solidificando sua posição como referência em oncologia pediátrica.
O hospital faz parte da estratégia de ampliação da alta complexidade no estado, reduzindo a necessidade de deslocamentos e oferecendo um atendimento humanizado para as famílias.
Outro destaque é o Heana, localizado em Anápolis, que passou por reformas, modernizações e ampliações neste ano, com investimentos que superam R$ 3,1 milhões. A unidade recebeu melhorias em sua UTI adulta, além da ampliação do Serviço de Diagnóstico por Imagem, que agora conta com um tomógrafo de 160 canais, capaz de realizar até 3 mil exames mensais.
Referência para mais de 1,1 milhão de pessoas em 60 municípios, o hospital possui 132 leitos e registra, em média, 2,8 mil atendimentos mensais no pronto-socorro, com cerca de 770 internações, 560 cirurgias e mais de 38 mil exames por mês.
A requalificação do hospital também incluiu conceitos de humanização e neuroarquitetura, visando proporcionar mais conforto e eficiência no atendimento. O Hospital Estadual em Águas Lindas, inaugurado em 2024, se destaca na macrorregião Nordeste de Goiás, atendendo mais de 1 milhão de habitantes.
Somente neste ano, a unidade já contabiliza quase 73 mil atendimentos, oferecendo serviços de maternidade, cirurgias, pediatria e ambulatório.
Policlínicas
A regionalização é complementada pelas policlínicas estaduais, que já realizaram mais de 3 milhões de atendimentos desde 2022. Essas unidades disponibilizam consultas em diversas especialidades, exames e procedimentos, além de serviços como hemodiálise e diálise peritoneal, mais próximos da residência dos pacientes.
A Policlínica de Quirinópolis, por exemplo, começou a oferecer a diálise peritoneal, permitindo que o tratamento seja feito em casa, proporcionando mais conforto e autonomia. A expansão da Telessaúde também tem sido essencial para acelerar atendimentos e minimizar deslocamentos, fortalecendo a integração entre a atenção primária e a especializada.
A rede de saúde continua a se expandir, com novas policlínicas em fase de finalização nas cidades de Mozarlândia, Mineiros e Campos Belos, além da ampliação de hospitais regionais, como os de Trindade e Formosa.
A descentralização da assistência farmacêutica especializada, juntamente com o reforço dos Centros de Especialidades Odontológicas, amplia o acesso da população a serviços fundamentais, estabelecendo uma rede cada vez mais coesa e eficaz.
Além da expansão da infraestrutura, o Estado tem se dedicado à eficiência e à prevenção, por meio da organização da assistência à saúde e de ações que facilitam o acesso e diminuem as ausências em consultas e exames. Iniciativas como o programa “Olhar para Todos”, que proporciona atendimento oftalmológico nas escolas, e as unidades móveis do Goiás Social, que realizam exames de mamografia e oftalmologia, fortalecem a atuação preventiva e o cuidado integral com a população.
O programa Rede Nascer em Goiás, que oferece acompanhamento a todas as gestantes e seus filhos até os dois anos de idade, pretende reduzir a mortalidade materno-infantil. Além disso, o Goiás Todo Rosa, uma iniciativa inovadora no Brasil, disponibiliza exames genéticos (painel genético para câncer de mama e de ovário) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG).
Os investimentos foram direcionados a unidades-chave, como o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), o Hospital Estadual de Águas Lindas Ronaldo Ramos Caiado Filho (Heal), além das policlínicas localizadas em várias regiões.
Os efeitos dessa política pública podem ser observados, por exemplo, na diminuição de 31% na distância que os goianos percorrem para realizar procedimentos ambulatoriais de média complexidade, como radiologia, ultrassonografia e endoscopia.
Saúde pública
Um dos principais marcos dessa mudança é o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que é o primeiro hospital estadual exclusivamente destinado ao tratamento do câncer infantojuvenil pelo SUS e já contabiliza mais de 60 mil atendimentos desde junho de 2025.
Nesse intervalo, foram registradas 576 internações, mais de mil cirurgias, 1.449 quimioterapias, além de milhares de exames laboratoriais e de imagem. O hospital também já realizou mais de 9,5 mil consultas médicas e multiprofissionais, atendendo pacientes de diversas regiões de Goiás e até de outros estados, solidificando sua posição como referência em oncologia pediátrica.
O hospital faz parte da estratégia de ampliação da alta complexidade no estado, reduzindo a necessidade de deslocamentos e oferecendo um atendimento humanizado para as famílias.
Outro destaque é o Heana, localizado em Anápolis, que passou por reformas, modernizações e ampliações neste ano, com investimentos que superam R$ 3,1 milhões. A unidade recebeu melhorias em sua UTI adulta, além da ampliação do Serviço de Diagnóstico por Imagem, que agora conta com um tomógrafo de 160 canais, capaz de realizar até 3 mil exames mensais.
Referência para mais de 1,1 milhão de pessoas em 60 municípios, o hospital possui 132 leitos e registra, em média, 2,8 mil atendimentos mensais no pronto-socorro, com cerca de 770 internações, 560 cirurgias e mais de 38 mil exames por mês.
A requalificação do hospital também incluiu conceitos de humanização e neuroarquitetura, visando proporcionar mais conforto e eficiência no atendimento. O Hospital Estadual em Águas Lindas, inaugurado em 2024, se destaca na macrorregião Nordeste de Goiás, atendendo mais de 1 milhão de habitantes.
Somente neste ano, a unidade já contabiliza quase 73 mil atendimentos, oferecendo serviços de maternidade, cirurgias, pediatria e ambulatório.
Policlínicas
A regionalização é complementada pelas policlínicas estaduais, que já realizaram mais de 3 milhões de atendimentos desde 2022. Essas unidades disponibilizam consultas em diversas especialidades, exames e procedimentos, além de serviços como hemodiálise e diálise peritoneal, mais próximos da residência dos pacientes.
A Policlínica de Quirinópolis, por exemplo, começou a oferecer a diálise peritoneal, permitindo que o tratamento seja feito em casa, proporcionando mais conforto e autonomia. A expansão da Telessaúde também tem sido essencial para acelerar atendimentos e minimizar deslocamentos, fortalecendo a integração entre a atenção primária e a especializada.
A rede de saúde continua a se expandir, com novas policlínicas em fase de finalização nas cidades de Mozarlândia, Mineiros e Campos Belos, além da ampliação de hospitais regionais, como os de Trindade e Formosa.
A descentralização da assistência farmacêutica especializada, juntamente com o reforço dos Centros de Especialidades Odontológicas, amplia o acesso da população a serviços fundamentais, estabelecendo uma rede cada vez mais coesa e eficaz.
Além da expansão da infraestrutura, o Estado tem se dedicado à eficiência e à prevenção, por meio da organização da assistência à saúde e de ações que facilitam o acesso e diminuem as ausências em consultas e exames. Iniciativas como o programa “Olhar para Todos”, que proporciona atendimento oftalmológico nas escolas, e as unidades móveis do Goiás Social, que realizam exames de mamografia e oftalmologia, fortalecem a atuação preventiva e o cuidado integral com a população.
O programa Rede Nascer em Goiás, que oferece acompanhamento a todas as gestantes e seus filhos até os dois anos de idade, pretende reduzir a mortalidade materno-infantil. Além disso, o Goiás Todo Rosa, uma iniciativa inovadora no Brasil, disponibiliza exames genéticos (painel genético para câncer de mama e de ovário) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG).
Postar um comentário