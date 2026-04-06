A estratégia visa aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes e facilitar o acesso da comunidade às informações sobre imunização.Você já recebeu uma notificação no seu celular perguntando se você é responsável por uma criança ou um adolescente e alertando sobre vacinas que estão atrasadas? Esta abordagem foi implementada desde 2024 pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e já enviou mais de 6 milhões de notificações referentes aos imunizantes que estão pendentes. O propósito é aumentar a cobertura vacinal e evitar a reemergência de doenças graves no Distrito Federal.Entretanto, mesmo com o expressivo número de mensagens enviadas via aplicativo, apenas cerca de 800 mil obtiveram interação por parte dos usuários. As notificações seguem o calendário vacinal regular e consideram a faixa etária do público-alvo. Estes imunizantes protegem contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, dengue, pneumonia, poliomielite e diarreias graves.As mensagens são transmitidas por meio do aplicativo WhatsApp, que é uma plataforma de comunicação popular e bem aceita pela população. O sistema adotado para o envio é da Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF), utilizando as informações fornecidas pela Secretaria de Saúde.É fundamental destacar que as mensagens são seguras e não pedem informações pessoais ou confidenciais. A comunicação é meramente informativa, questionando apenas se a criança ou adolescente já recebeu as vacinas e, caso ainda não tenha sido vacinado, se há a intenção de visitar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para a atualização da caderneta.Se não houver interação, as notificações poderão ser interrompidas. Por isso, é crucial que o cidadão responda às mensagens automáticas, uma vez que o sistema também é utilizado para outras comunicações importantes.