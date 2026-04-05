Primeira reunião como governadora congrega siglas aliadas e estabelece estratégia eleitoral no Distrito FederalA governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), deu um passo significativo em sua articulação política ao reunir, neste sábado (4), líderes de 12 partidos que agora fazem parte de seu grupo de apoio. O encontro marcou a primeira reunião oficial com os partidos aliados desde que ela assumiu o governo.Estiveram presentes representantes de siglas como União Brasil, MDB, PL, Republicanos, Podemos, Cidadania, Mobiliza, Democratas, PRTB e Agir, assim como outras lideranças locais. Entre os participantes, destacaram-se a deputada Bia Kicis, presidente do PL no DF, e Manoel Arruda, que preside o União Brasil na capital.Durante o encontro, Celina enfatizou o alinhamento político e eleitoral com os partidos, com ênfase na criação de candidaturas competitivas para as eleições futuras. De acordo com ela, o apoio consolidado é fruto de um esforço político contínuo.Além de discutir a estratégia eleitoral, Celina também apresentou diretrizes de administração e os projetos prioritários para os meses seguintes, buscando envolver as legendas em ações colaborativas dentro do governo. A expectativa é que os partidos participem ativamente com ideias e na implementação de políticas públicas.A atual líder do Executivo local assumiu o cargo na última segunda-feira (30), após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB), que deixou o governo para concorrer a uma vaga no Senado nas eleições de outubro.Agora, com uma base ampliada e estruturada, Celina Leão avança na solidificação de seu grupo político no DF, visando estabilidade na administração e força eleitoral para o próximo pleito.“Estamos falando de 12 partidos que caminham juntos. Essa união foi construída ao longo de muitos anos de diálogo e parceria. Hoje foi um momento de reconhecimento e alinhamento para o futuro”, afirmou a governadora.