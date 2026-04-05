Com mais de R$ 160 milhões investidos em infraestrutura urbana, mobilidade e equipamentos públicos, esta cidade histórica no Distrito Federal experimenta melhorias que impactam significativamente o dia a dia das pessoas.Uma das áreas mais tradicionais do Distrito Federal, Sobradinho está passando por um período de modernização urbana, que combina a preservação de sua história com novos investimentos em infraestrutura. Nos anos recentes, o Governo do Distrito Federal implementou projetos que mudaram a mobilidade e os serviços públicos locais, como a construção do Viaduto Padre Jonas Vetoracci, a ampliação da terceira faixa da BR-020 e a modernização da rodoviária, beneficiando milhares de motoristas e passageiros que transitam pela região todos os dias.As melhorias também se estenderam a áreas cruciais da vida dos residentes. O pronto-socorro do hospital regional foi reformado e agora conta com equipamentos novos. No setor educacional, foram abertas novas vagas devido à expansão de escolas e espaços esportivos, que passaram por renovação, incluindo o Estádio Augustinho Lima e o ginásio de esportes local.Os novos reservatórios de água finalizados em Sobradinho aumentaram a segurança no abastecimento, especialmente durante a seca, beneficiando mais de 200 mil moradores da parte norte do DF. Juntamente com as melhorias nas vias residenciais, essas intervenções reforçam a infraestrutura urbana da cidade e acompanham o crescimento populacional.