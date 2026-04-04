O cenário da comunicação brasiliense ganha um novo fôlego com o lançamento de "Vozes da Comunidade", um programa jornalístico focado exclusivamente nas complexidades e na cultura do Distrito Federal e Entorno. O programa será comandado ao vivo pelo jornalista Toni Duarte e conta com o apoio da Associação Brasileira de Portais de Noticias (ABBP). Com transmissão semanal pelo YouTube, rádios e sites, a iniciativa surge com a proposta de democratizar o debate público e dar visibilidade a temas que, muitas vezes, escapam do radar da grande mídia nacional.Produzido e apresentado por um coletivo de jornalistas locais, o programa será exibido todos os sábados, ocupando um espaço estratégico na agenda do público que busca informação de qualidade com o sotaque e a vivência de quem conhece as ruas do quadradinho.Diferente dos formatos engessados da TV tradicional, o "Vozes da Comunidade" aposta na interatividade que só o ambiente digital permite. A escolha do YouTube como plataforma principal não foi por acaso: o objetivo é criar um arquivo vivo de debates e permitir que o cidadão participe ativamente das discussões.Terá debates políticos com análise das decisões da CLDF e do GDF que impactam o cotidiano das regiões administrativas; Espaço para lideranças comunitárias apresentarem demandas de saúde, educação e infraestrutura; Destaque para a produção artística das periferias e a preservação do patrimônio brasiliense; Entrevistas exclusivas com especialistas e gestores públicos sobre os desafios da capital.Para o grupo de jornalistas à frente do projeto, a missão é clara: tirar o foco apenas do Eixo Monumental e olhar para as 35 Regiões Administrativas.Em uma era de desinformação, o "Vozes da Comunidade" se posiciona como um porto seguro para o morador do DF. Ao reunir profissionais que já atuam no mercado local, o programa garante o rigor técnico necessário, mas com a agilidade e a linguagem leve que o espectador do YouTube exige.Programa: Vozes da ComunidadeOnde: YouTube – Vozes da Comunidade @vozesdacomunidadefmQuando: Todo sábado de manhã no canal do Youtube, pelo Instagram e retransmitido por emissoras de rádio comunitárias parceiras do DF e do Entono.