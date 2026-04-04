Nesta sexta-feira santa (3), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, esteve presente na 53ª edição da Via-Sacra ao Vivo de Planaltina, um dos eventos religiosos mais tradicionais do país.Com o tema “Nada te aflija! Não estou aqui eu que sou tua mãe?”, inspirado na mensagem de esperança da Nossa Senhora de Guadalupe, o evento recebeu apoio estrutural e financeiro de R$ 1,7 milhão do GDF.Esse investimento assegurou segurança, boa organização e conforto aos fieis que assistiram à encenação.Durante a celebração, Celina Leão ressaltou a relevância da tradição. A encenação ocorrida no Morro da Capelinha é considerada uma das maiores manifestações religiosas ao ar livre do Brasil.Pelo terceiro ano consecutivo, o ator Rafael Gonçalves interpretou Jesus Cristo, tocando o público ao longo das 14 estações da Paixão.A magnitude do evento também é evidenciada pela mobilização de cerca de 1,4 mil voluntários, incluindo atores, equipe técnica e suporte.O percurso de aproximadamente 800 metros reconstituiu os últimos momentos de Cristo, solidificando a Via-Sacra de Planaltina como um dos principais símbolos de fé da região Centro-Oeste do Brasil.