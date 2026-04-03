A limpeza contínua é crucial para minimizar problemas durante o período chuvoso. Esses números são referentes ao contrato estabelecido entre a Novacap e uma empresa especializada.Com o aumento das chuvas e os frequentes pontos de alagamento no Distrito Federal, as iniciativas de limpeza e desobstrução da rede pluvial realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) têm se mostrado essenciais para garantir o escoamento correto das águas e diminuir os inconvenientes para a população. Desde o início de 2024, já foram retiradas aproximadamente 257 mil toneladas de resíduos de galerias, bocas de lobo e outras instalações de drenagem em diversas áreas administrativas.O serviço é realizado pela empresa Consórcio GNN Drenagem e faz parte de um conjunto de ações permanentes implementadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com o objetivo de proteger a infraestrutura urbana e aumentar a segurança durante períodos de chuvas intensas. O contrato, que totaliza um investimento de R$ 57 milhões, foi assinado pela Novacap.As atividades já abrangeram cerca de 1.864 quilômetros de redes e ramais, além de 23.102 bocas de lobo e 12.152 poços de visita. A limpeza é executada de forma mecanizada, utilizando caminhões de hidrojateamento e sucção, além de equipamentos de vídeo-inspeção que permitem detectar obstruções e danos na tubulação. Atualmente, há 18 máquinas em atividade, incluindo caminhões-pipa e desobstruidores, que são alocadas de acordo com o cronograma da Novacap. A engenheira de operações do consórcio, Murielle Mota, enfatiza que o trabalho é contínuo e se ajusta conforme as estações do ano.A limpeza e desobstrução de bocas de lobo e redes pluviais podem ser requisitadas através do site Administração 24 Horas, pelo Participa DF ou presencialmente nas administrações regionais. Os cidadãos têm a possibilidade de solicitar uma variedade de serviços, como poda de árvores, recapeamento e coleta de itens inservíveis, bem como registrar elogios, queixas e perguntas.