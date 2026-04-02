Em um movimento estratégico para o fortalecimento da gestão pública, o município de Formosa (GO) e a cidade de Barretos (SP) oficializaram um Termo de Cooperação Técnica. O acordo, pautado pelos princípios da reciprocidade e do interesse público, visa criar um canal direto de intercâmbio entre as duas administrações.A parceria nasce com o objetivo central de promover a troca de conhecimentos, experiências exitosas e as chamadas "boas práticas" administrativas. Na prática, isso significa que soluções que funcionaram em uma cidade poderão ser adaptadas e implementadas na outra, otimizando recursos e acelerando resultados.A prefeita de Formosa, Simone Ribeiro explica o Termo “Essa parceria fortalece a troca de experiências, conhecimentos e boas práticas, ampliando ações sociais e institucionais que impactam diretamente a vida da população de ambos os municípios. Quando unimos forças, quem ganha é o cidadão. Seguimos construindo pontes, promovendo desenvolvimento e levando mais resultados para as pessoas”, diz.