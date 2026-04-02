Veja como os serviços públicos estarão disponíveis no Distrito Federal entre quinta-feira (2) e domingo (5), e organize-seEste ano, o feriado da Semana Santa será estendido, começando na quinta-feira (2), com um ponto facultativo determinado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Essa decisão ocorre durante a Semana Santa, considerada pelos cristãos como o período mais sagrado do ano, e precede o feriado da Paixão de Cristo.O recesso se estenderá até domingo (5), impactando o funcionamento dos serviços públicos e requerendo que a população preste atenção em suas programações durante este período. Veja o que funcionará e o que estará fechado na capital do país.O transporte público contará com uma operação especial durante o feriado. Na quinta-feira (2), os ônibus irão circular de acordo com a tabela de dias úteis. Na sexta-feira (3) e no domingo (5), a programação será ajustada para os horários de domingos e feriados, com um acréscimo nas viagens para atender aos eventos religiosos. No sábado (4), será adotada a tabela normal. O metrô funcionará no horário de feriado na sexta-feira (3), das 7h às 19h.Os postos de atendimento do Detran-DF estarão fechados tanto na quinta-feira (2) quanto na sexta-feira (3). O atendimento presencial será retomado na segunda-feira (6), a partir das 8h. Durante o feriado, os serviços digitais continuarão disponíveis aos cidadãos.A Caesb não realizará atendimento presencial entre quinta-feira (2) e domingo (5), mas manterá as equipes de operação e manutenção em atividade. O atendimento poderá ser feito por meio da central telefônica, aplicativo e outros canais digitais.A Novacap terá equipes de manutenção arbórea prontas para intervenções emergenciais, das 7h às 19h. As atividades administrativas estarão suspensas, porém, haverá equipes de plantão para situações urgentes.O Na Hora ficará fechado na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), retornando com o atendimento na segunda-feira (6). O Centro 18 de Maio e os Conselhos Tutelares também não estarão em funcionamento na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), com atendimentos voltando na segunda-feira (6). Para emergências ou demandas urgentes, a orientação é entrar em contato com o Cisdeca pelo telefone 125.A Subsecretaria de Atendimento a Vítimas de Violência (Subav) não terá atendimento na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), retornando na segunda-feira (6). Para situações emergenciais, o contato deve ser feito pelo telefone (61) 98382-0130.Os serviços essenciais continuarão a operar normalmente. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estarão em operação contínua, com atendimento disponível 24 horas.Na área de assistência social, unidades como Centros Pop, Central de Vagas, Unidade de Proteção Social 24 Horas (UPS 24 Horas) e unidades de acolhimento funcionarão em sua normalidade, das 7h30 às 17h.Contudo, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) não prestarão atendimento.A Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo permanecerão abertas, com operação 24 horas.As unidades básicas de saúde (UBSs) estarão operando normalmente na quinta-feira (2) e permanecerão fechadas na sexta-feira (3), voltando a atender na segunda-feira (6). Essa mesma programação se aplica aos serviços de saúde bucal nas UBSs e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).Quanto às emergências odontológicas, o funcionamento é o seguinte: no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), o atendimento é contínuo, funcionando 24 horas; no Hospital Regional do Gama (HRG), o atendimento será na quinta (2) e na sexta-feira, das 18h até a meia-noite; e no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), haverá atendimento no sábado (4) e no domingo (5), das 7h às 19h.Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Caps relacionados ao álcool e outras drogas (Caps AD III) estão disponíveis 24 horas diariamente. Por outro lado, os Caps tipos I e II, assim como os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrirão durante o feriado e o fim de semana, voltando ao serviço na segunda-feira (6). Para emergências em saúde mental, os hospitais indicados são o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e o Hospital de Base (HBDF).As farmácias de alto custo operarão normalmente na quinta-feira (2) e no sábado (4), enquanto estarão fechadas na sexta-feira (3). Os ambulatórios e policlínicas funcionarão na quinta-feira (2) e estarão fechados na sexta-feira (3).As salas de vacinação estarão abertas normalmente na quinta-feira (2) e fechadas na sexta-feira (3). No sábado (4), haverá vacinação em locais específicos que serão anunciados pela Secretaria de Saúde.O Zoológico de Brasília estará acessível de sexta-feira (3) a domingo (5), das 8h30 às 16h. As unidades de conservação sob gestão do Brasília Ambiental funcionarão normalmente, seguindo horários específicos para cada parque.O Jardim Botânico de Brasília estará aberto de quinta-feira (2) até domingo (5), com horários das 9h às 17h, permitindo a entrada até às 16h30. A entrada é gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h e 9h. Na sexta-feira (3) e no domingo (5), o acesso será gratuito para todos, de acordo com o Programa Lazer para Todos. Na quinta-feira (2) e no sábado (4), o ingresso custa R$ 5. Crianças até 12 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos têm entrada gratuita, apresentando documento. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão de débito ou Pix.As agências bancárias do Banco de Brasília (BRB) estarão fechadas na sexta-feira (3), retornando o atendimento na segunda-feira (6). Na quinta-feira (2), o funcionamento será normal.Os serviços de iluminação pública da CEB IPes funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas disponível através de canais digitais e telefônicos.Os restaurantes comunitários do Distrito Federal estarão em operação durante o feriado prolongado, servindo café da manhã, almoço e jantar em várias regiões administrativas. Na sexta (3), um almoço especial será preparado em comemoração à Sexta-feira da Paixão.As unidades de Arniqueira, Brazlândia, Gama, Itapoã, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, São Sebastião, Pôr do Sol, Samambaia, Samambaia Expansão, Sobradinho, Varjão, Paranoá, Planaltina, Sol Nascente e Estrutural estão operando normalmente. A unidade de Ceilândia, por outro lado, não está em operação, pois está em período de manutenção.