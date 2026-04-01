No momento que assumiu o cargo, a governadora Celina Leão evidenciou o estilo que pretende seguir em sua gestão. Ao mover a sede administrativa para Itapoã, a nova governadora demonstrou que estava bem preparada. Conhecia todos os dados pertinentes à cidade e já havia realizado uma análise da região.



A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), decidiu cancelar a celebração do aniversário de Brasília. O valor de R$ 25 milhões que estava destinado à festividade será redirecionado para a Secretaria de Saúde.



Foi também veiculada em uma edição extra do Diário Oficial do DF a autorização para a contratação de 130 médicos, com a previsão de um cadastro reserva, na área da Atenção Básica, para quem precisa de médico nas cidades.



Na educação, a Governadora Celina Leão encaminhou à CLDF um reajuste para as funções gratificadas no setor educacional. A proposta inclui um aumento de 25% e beneficiará 4,3 mil funcionários da rede pública.



O projeto está voltado à atualização da remuneração paga a profissionais que atuam em funções de gestão e apoio nas instituições de ensino, incluindo diretores, vice-diretores, supervisores e chefes de secretaria. Com essa revisão, os valores das gratificações passarão a ter um aumento de 25% a partir de 1º de abril, ampliando a remuneração para os servidores que exercem funções essenciais no funcionamento das escolas.

Com foco na redução de gargalos históricos do Distrito Federal, a governadora Celina Leão consolidou, nos primeiros momentos de sua gestão, a Saúde e a Educação como as vigas mestras de seu plano de governo. A estratégia combina investimentos robustos em infraestrutura com a modernização da gestão pública para atender às demandas urgentes da população brasiliense.