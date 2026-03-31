O evento reúne 700 mulheres em um dia de aprendizado, compartilhamento de experiências e estímulo à autonomia financeira através da qualificação.Inicia nesta terça-feira (31), no Parque da Cidade, a quarta edição do Congresso Realize, um espaço dedicado à inspiração, troca de vivências e, especialmente, à capacitação de mulheres que almejam empreender e conquistar independência financeira. Sob o tema "Da realização manual ao florescimento como empreendimento", a iniciativa, organizada pela Secretaria da Mulher (SMDF), enfatiza a relevância de converter talentos em oportunidades concretas de geração de renda.A programação foi criada para proporcionar, além de acolhimento, conteúdos que sejam práticos e estratégicos. As palestras sobre empreendedorismo feminino explorarão tópicos como gestão de negócios, formação de preços, marketing, posicionamento de marca e acesso a novas oportunidades, ajudando as participantes a desenvolverem habilidades essenciais para a estruturação e crescimento de seus negócios.Além disso, o congresso fomenta um ambiente propício para networking, compartilhamento de experiências e acesso a orientações que podem impactar a consolidação de pequenos empreendimentos. A proposta visa não apenas fortalecer aquelas que já estão no mercado, mas também incentivar as que estão iniciando, mostrando possíveis caminhos para transformar habilidades manuais em fontes de rendimento sustentáveis.Durante o dia, o público terá também a oportunidade de desfrutar de serviços gratuitos de beleza, uma feira de artesanato, espaço para crianças, coffee break e almoço, assegurando uma experiência abrangente que combina aprendizado, bem-estar e valorização do trabalho realizado por mulheres.O evento é apoiado pelo Sebrae, que se dedica a oferecer assistência a mulheres empreendedoras, proporcionando orientação e reforçando iniciativas que contribuem para a sustentabilidade e crescimento dos pequenos negócios.4ª edição do Congresso Realize⇒ Data: terça-feira (31)⇒ Horário: das 9h às 17h⇒ Local: Parque da Cidade (Estacionamento 12, próximo ao Nicolândia).