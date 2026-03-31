O evento reúne 700 mulheres em um dia de aprendizado, compartilhamento de experiências e estímulo à autonomia financeira através da qualificação.
Inicia nesta terça-feira (31), no Parque da Cidade, a quarta edição do Congresso Realize, um espaço dedicado à inspiração, troca de vivências e, especialmente, à capacitação de mulheres que almejam empreender e conquistar independência financeira. Sob o tema "Da realização manual ao florescimento como empreendimento", a iniciativa, organizada pela Secretaria da Mulher (SMDF), enfatiza a relevância de converter talentos em oportunidades concretas de geração de renda.
A programação foi criada para proporcionar, além de acolhimento, conteúdos que sejam práticos e estratégicos. As palestras sobre empreendedorismo feminino explorarão tópicos como gestão de negócios, formação de preços, marketing, posicionamento de marca e acesso a novas oportunidades, ajudando as participantes a desenvolverem habilidades essenciais para a estruturação e crescimento de seus negócios.
Além disso, o congresso fomenta um ambiente propício para networking, compartilhamento de experiências e acesso a orientações que podem impactar a consolidação de pequenos empreendimentos. A proposta visa não apenas fortalecer aquelas que já estão no mercado, mas também incentivar as que estão iniciando, mostrando possíveis caminhos para transformar habilidades manuais em fontes de rendimento sustentáveis.
Durante o dia, o público terá também a oportunidade de desfrutar de serviços gratuitos de beleza, uma feira de artesanato, espaço para crianças, coffee break e almoço, assegurando uma experiência abrangente que combina aprendizado, bem-estar e valorização do trabalho realizado por mulheres.
O evento é apoiado pelo Sebrae, que se dedica a oferecer assistência a mulheres empreendedoras, proporcionando orientação e reforçando iniciativas que contribuem para a sustentabilidade e crescimento dos pequenos negócios.
4ª edição do Congresso Realize
⇒ Data: terça-feira (31)
⇒ Horário: das 9h às 17h
⇒ Local: Parque da Cidade (Estacionamento 12, próximo ao Nicolândia).
Inicia nesta terça-feira (31), no Parque da Cidade, a quarta edição do Congresso Realize, um espaço dedicado à inspiração, troca de vivências e, especialmente, à capacitação de mulheres que almejam empreender e conquistar independência financeira. Sob o tema "Da realização manual ao florescimento como empreendimento", a iniciativa, organizada pela Secretaria da Mulher (SMDF), enfatiza a relevância de converter talentos em oportunidades concretas de geração de renda.
A programação foi criada para proporcionar, além de acolhimento, conteúdos que sejam práticos e estratégicos. As palestras sobre empreendedorismo feminino explorarão tópicos como gestão de negócios, formação de preços, marketing, posicionamento de marca e acesso a novas oportunidades, ajudando as participantes a desenvolverem habilidades essenciais para a estruturação e crescimento de seus negócios.
Além disso, o congresso fomenta um ambiente propício para networking, compartilhamento de experiências e acesso a orientações que podem impactar a consolidação de pequenos empreendimentos. A proposta visa não apenas fortalecer aquelas que já estão no mercado, mas também incentivar as que estão iniciando, mostrando possíveis caminhos para transformar habilidades manuais em fontes de rendimento sustentáveis.
Durante o dia, o público terá também a oportunidade de desfrutar de serviços gratuitos de beleza, uma feira de artesanato, espaço para crianças, coffee break e almoço, assegurando uma experiência abrangente que combina aprendizado, bem-estar e valorização do trabalho realizado por mulheres.
O evento é apoiado pelo Sebrae, que se dedica a oferecer assistência a mulheres empreendedoras, proporcionando orientação e reforçando iniciativas que contribuem para a sustentabilidade e crescimento dos pequenos negócios.
4ª edição do Congresso Realize
⇒ Data: terça-feira (31)
⇒ Horário: das 9h às 17h
⇒ Local: Parque da Cidade (Estacionamento 12, próximo ao Nicolândia).
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