Cerimônia na CLDF congrega líderes, marca a transição no GDF e antecipa articulações para 2026A manhã desta terça-feira foi marcada por intensa atividade política na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde se deu a cerimônia que oficializou a posse da vice-governadora Celina Leão na gestão do Governo do Distrito Federal.O evento contou com a presença de parlamentares, líderes políticos e apoiadores, que se fizeram notar tanto no plenário quanto nas áreas externas da Casa. A mobilização foi enriquecida pela participação de membros do grupo político associado ao deputado distrital Robério Negreiros.Durante a cerimônia, Robério expressou sua gratidão publicamente por todo o suporte dos aliados e apoiadores que se fizeram presentes. Em sua mensagem, o parlamentar enfatizou a relevância da união do grupo e do envolvimento político, destacando que essa participação fortalece o esforço coletivo em prol da população do Distrito Federal.O deputado também estendeu suas boas-vindas à nova governadora, desejando sucesso em sua gestão e reafirmando o comprometimento com um trabalho colaborativo pautado pela responsabilidade e dedicação.A cerimônia também foi um momento de despedida para o ex-governador Ibaneis Rocha, que deixa seu cargo com a expectativa voltada para novos caminhos em sua carreira política. Há indícios de que o ex-chefe do Executivo já está se preparando para uma nova jornada, com vistas às eleições de 2026.O evento não apenas marca a transição de governo, mas também ressalta o fortalecimento das alianças e o surgimento de um novo panorama político no Distrito Federal.