No programa Vozes da Comunidade deste sábado (18), o especialista enfatizou a importância do DF 360 na criação de uma segurança pública mais eficaz e integrada.O tema da segurança pública foi o foco da discussão no programa Vozes da Comunidade, que contou com a presença de Alexandre Patury. Em diálogo com os jornalistas Toni Duarte, Jorge Poliglota e Hamilton Silva, Patury ofereceu uma visão abrangente sobre os desafios enfrentados nesta esfera, com uma ênfase especial na luta contra a violência doméstica e outros delitos.De acordo com ele, ações repressivas isoladas não conseguem resolver as questões estruturais da sociedade. “É fundamental combater a violência doméstica e diversos outros crimes por meio da educação, do respeito e de uma base familiar robusta. Esse esforço inicia no ambiente familiar e se fortalece com políticas públicas eficazes”, declarou.Na entrevista, Patury também ressaltou a relevância da tecnologia como um recurso valioso na segurança pública. Ele detalhou o programa DF 360, que integra ferramentas digitais e dados para monitorar e responder rapidamente a incidentes no Distrito Federal.Segundo suas palavras, o DF 360 já demonstrou resultados tangíveis e imediatos, favorecendo uma ação mais estratégica das forças de segurança. A proposta contempla a articulação entre diferentes setores do governo, promovendo uma perspectiva mais abrangente e preventiva das situações, além de acelerar o atendimento ao público.A discussão sublinhou a urgência de combinar ações sociais, educação e inovação tecnológica para garantir uma maior segurança à população. A participação de Patury no programa destacou que o combate à violência requer não apenas investimento em policiamento, mas também uma atenção cuidadosa às causas sociais que alimentam a criminalidade.