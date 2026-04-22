Do dia 17 (sexta-feira) até o dia 21 (terça-feira), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fez operações de fiscalização em Águas Claras, Areal, Ceilândia, Gama, Planaltina, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Durante essas atividades, 1.235 motoristas foram parados, resultando em 499 registros de infrações de trânsito.As equipes aplicaram autuações em 103 motoristas por dirigirem sob a influência de álcool. Um deles foi levado à delegacia por apresentar um nível igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que caracteriza crime. Além disso, 68 motoristas inabilitados foram autuados, assim como 66 por conduzirem veículos com escapamento irregular, 20 por modificaçõe no sistema de iluminação e 242 por diversas outras infrações.Dentre os casos mais notáveis, destaca-se o de um motorista inabilitado flagrado no sábado (18), em Taguatinga. Além de tentar fugir da blitz, ele pilotava uma motocicleta equipada com luzes estroboscópicas, um item proibido. O motorista também estava sem o documento do veículo.Em Ceilândia, também no sábado, as equipes de fiscalização descobriram um motorista sem habilitação pilotando uma motocicleta com escapamento modificado. O registro do veículo exibia 490 multas, totalizando uma dívida de R$ 123 mil.Na segunda-feira (20), no Gama, os agentes do Detran-DF surpreenderam um motorista realizando manobras arriscadas, arrastando pneus. Durante a abordagem, o condutor, que apresentava sinais de embriaguez, desrespeitou as ordens dos agentes e os desafiou. Ele foi autuado por suas infrações de trânsito e levado à delegacia.As iniciativas de policiamento e fiscalização do Detran-DF têm como objetivo garantir a segurança nas estradas, coibir infrações e diminuir a frequência de acidentes de trânsito nas vias do Distrito Federal.