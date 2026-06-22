Iniciativa criada pela governadora Celina Leão já assinou 173 ordens de serviço em sete regiões administrativas; campo iluminado, arena de beach soccer e primeira quadra pública de tênis da cidade estão entre as entregas
Campos iluminados, praças renovadas, pistas de skate e uma arena de beach soccer onde antes havia um depósito irregular de lixo. Essas são algumas das mudanças promovidas pelo programa GDF na Sua Porta em Ceilândia, que vêm transformando a relação dos moradores com os espaços públicos da cidade e, segundo eles próprios, também aumentando a sensação de segurança na região.
O programa foi o primeiro ato oficial da governadora Celina Leão após tomar posse, em março deste ano. Desde então, 173 ordens de serviço foram assinadas para obras e manutenções de infraestrutura urbana em sete regiões administrativas: Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II, Samambaia, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Ceilândia e Planaltina.
Luz no campo, segurança na rua
Uma das intervenções com maior impacto imediato foi a iluminação instalada ao redor do campo sintético da QNN 21/23. O equipamento, que passou por reforma recente, é a base do projeto social Decoril, que atende mais de 200 crianças.
"Agora, com a iluminação, os meninos podem estar do outro lado do campo que a gente sabe quem está lá", disse Tiago dos Santos, vigilante e presidente do projeto. "O impacto foi excelente. Hoje à noite já tem futebol das pessoas mais velhas também. Não foi bom só para o projeto, o pessoal da escola, das igrejas e do comércio também ganhou mais segurança porque consegue enxergar de longe se tem algum perigo."
De lixão a arena campeã
Transformação ainda mais radical foi registrada na Arena Guariroba Beach Soccer. O terreno, antes usado como descarte irregular de resíduos em área próxima à estação de metrô, abriga hoje treinamentos e competições nacionais. A equipe feminina que treina no local é a atual campeã da Supercopa do Brasil; o time masculino foi vice-campeão.
"Com essa estrutura e a nova iluminação, o sonho foi muito além", afirmou Moacir Pinto Osório Jr., brigadista e técnico do time feminino de beach soccer de Ceilândia. Segundo ele, a iluminação também melhorou a segurança nos horários de maior movimento nos arredores da estação de metrô.
Praças de volta à vida
Na QNP 12, a renovação de praça, parquinho, quadra esportiva e equipamentos de ginástica teve efeito semelhante. Débora Sabino, artesã e líder comunitária que mora na região há 25 anos, relata que idosos, crianças e famílias voltaram a frequentar os espaços.
"Quando uma praça está mais limpa e visível, traz a comunidade de casa para a rua e faz com que a população tome posse da quadra. Todo final de tarde essa quadra fica cheia", disse.
Primeira quadra de tênis pública de Ceilândia
Outra novidade está na Praça dos Eucaliptos, onde está sendo implantada a primeira quadra pública de tênis da cidade. O espaço integra um complexo com quadras poliesportivas, pista de skate e áreas voltadas a diferentes modalidades.
Para o repórter fotográfico Alan Rones da Silva, morador de Ceilândia há 42 anos, a diversificação das atividades é o ponto mais positivo. "Quem não gosta de futebol pode tentar o tênis, o basquete, o vôlei de praia ou o skate. As pessoas estão vindo passear, trazer os filhos para treinar e utilizar mais a praça", observou.
Além do esporte
Segundo o administrador regional de Ceilândia, Renato Santana, as intervenções não se limitam a esporte e lazer. A região também recebe obras de urbanização, recuperação de calçadas, iluminação pública, poda de árvores e serviços de limpeza urbana.
"À medida que vai recebendo de volta os equipamentos públicos e os investimentos, o cidadão vai saindo de casa para dar um rolê na praça", disse Santana.
Campos iluminados, praças renovadas, pistas de skate e uma arena de beach soccer onde antes havia um depósito irregular de lixo. Essas são algumas das mudanças promovidas pelo programa GDF na Sua Porta em Ceilândia, que vêm transformando a relação dos moradores com os espaços públicos da cidade e, segundo eles próprios, também aumentando a sensação de segurança na região.
O programa foi o primeiro ato oficial da governadora Celina Leão após tomar posse, em março deste ano. Desde então, 173 ordens de serviço foram assinadas para obras e manutenções de infraestrutura urbana em sete regiões administrativas: Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II, Samambaia, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Ceilândia e Planaltina.
Luz no campo, segurança na rua
Uma das intervenções com maior impacto imediato foi a iluminação instalada ao redor do campo sintético da QNN 21/23. O equipamento, que passou por reforma recente, é a base do projeto social Decoril, que atende mais de 200 crianças.
"Agora, com a iluminação, os meninos podem estar do outro lado do campo que a gente sabe quem está lá", disse Tiago dos Santos, vigilante e presidente do projeto. "O impacto foi excelente. Hoje à noite já tem futebol das pessoas mais velhas também. Não foi bom só para o projeto, o pessoal da escola, das igrejas e do comércio também ganhou mais segurança porque consegue enxergar de longe se tem algum perigo."
De lixão a arena campeã
Transformação ainda mais radical foi registrada na Arena Guariroba Beach Soccer. O terreno, antes usado como descarte irregular de resíduos em área próxima à estação de metrô, abriga hoje treinamentos e competições nacionais. A equipe feminina que treina no local é a atual campeã da Supercopa do Brasil; o time masculino foi vice-campeão.
"Com essa estrutura e a nova iluminação, o sonho foi muito além", afirmou Moacir Pinto Osório Jr., brigadista e técnico do time feminino de beach soccer de Ceilândia. Segundo ele, a iluminação também melhorou a segurança nos horários de maior movimento nos arredores da estação de metrô.
Praças de volta à vida
Na QNP 12, a renovação de praça, parquinho, quadra esportiva e equipamentos de ginástica teve efeito semelhante. Débora Sabino, artesã e líder comunitária que mora na região há 25 anos, relata que idosos, crianças e famílias voltaram a frequentar os espaços.
"Quando uma praça está mais limpa e visível, traz a comunidade de casa para a rua e faz com que a população tome posse da quadra. Todo final de tarde essa quadra fica cheia", disse.
Primeira quadra de tênis pública de Ceilândia
Outra novidade está na Praça dos Eucaliptos, onde está sendo implantada a primeira quadra pública de tênis da cidade. O espaço integra um complexo com quadras poliesportivas, pista de skate e áreas voltadas a diferentes modalidades.
Para o repórter fotográfico Alan Rones da Silva, morador de Ceilândia há 42 anos, a diversificação das atividades é o ponto mais positivo. "Quem não gosta de futebol pode tentar o tênis, o basquete, o vôlei de praia ou o skate. As pessoas estão vindo passear, trazer os filhos para treinar e utilizar mais a praça", observou.
Além do esporte
Segundo o administrador regional de Ceilândia, Renato Santana, as intervenções não se limitam a esporte e lazer. A região também recebe obras de urbanização, recuperação de calçadas, iluminação pública, poda de árvores e serviços de limpeza urbana.
"À medida que vai recebendo de volta os equipamentos públicos e os investimentos, o cidadão vai saindo de casa para dar um rolê na praça", disse Santana.
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