Iniciativa criada pela governadora Celina Leão já assinou 173 ordens de serviço em sete regiões administrativas; campo iluminado, arena de beach soccer e primeira quadra pública de tênis da cidade estão entre as entregasCampos iluminados, praças renovadas, pistas de skate e uma arena de beach soccer onde antes havia um depósito irregular de lixo. Essas são algumas das mudanças promovidas pelo programa GDF na Sua Porta em Ceilândia, que vêm transformando a relação dos moradores com os espaços públicos da cidade e, segundo eles próprios, também aumentando a sensação de segurança na região.O programa foi o primeiro ato oficial da governadora Celina Leão após tomar posse, em março deste ano. Desde então, 173 ordens de serviço foram assinadas para obras e manutenções de infraestrutura urbana em sete regiões administrativas: Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II, Samambaia, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Ceilândia e Planaltina.Uma das intervenções com maior impacto imediato foi a iluminação instalada ao redor do campo sintético da QNN 21/23. O equipamento, que passou por reforma recente, é a base do projeto social Decoril, que atende mais de 200 crianças."Agora, com a iluminação, os meninos podem estar do outro lado do campo que a gente sabe quem está lá", disse Tiago dos Santos, vigilante e presidente do projeto. "O impacto foi excelente. Hoje à noite já tem futebol das pessoas mais velhas também. Não foi bom só para o projeto, o pessoal da escola, das igrejas e do comércio também ganhou mais segurança porque consegue enxergar de longe se tem algum perigo."Transformação ainda mais radical foi registrada na Arena Guariroba Beach Soccer. O terreno, antes usado como descarte irregular de resíduos em área próxima à estação de metrô, abriga hoje treinamentos e competições nacionais. A equipe feminina que treina no local é a atual campeã da Supercopa do Brasil; o time masculino foi vice-campeão."Com essa estrutura e a nova iluminação, o sonho foi muito além", afirmou Moacir Pinto Osório Jr., brigadista e técnico do time feminino de beach soccer de Ceilândia. Segundo ele, a iluminação também melhorou a segurança nos horários de maior movimento nos arredores da estação de metrô.Na QNP 12, a renovação de praça, parquinho, quadra esportiva e equipamentos de ginástica teve efeito semelhante. Débora Sabino, artesã e líder comunitária que mora na região há 25 anos, relata que idosos, crianças e famílias voltaram a frequentar os espaços."Quando uma praça está mais limpa e visível, traz a comunidade de casa para a rua e faz com que a população tome posse da quadra. Todo final de tarde essa quadra fica cheia", disse.Outra novidade está na Praça dos Eucaliptos, onde está sendo implantada a primeira quadra pública de tênis da cidade. O espaço integra um complexo com quadras poliesportivas, pista de skate e áreas voltadas a diferentes modalidades.Para o repórter fotográfico Alan Rones da Silva, morador de Ceilândia há 42 anos, a diversificação das atividades é o ponto mais positivo. "Quem não gosta de futebol pode tentar o tênis, o basquete, o vôlei de praia ou o skate. As pessoas estão vindo passear, trazer os filhos para treinar e utilizar mais a praça", observou.Segundo o administrador regional de Ceilândia, Renato Santana, as intervenções não se limitam a esporte e lazer. A região também recebe obras de urbanização, recuperação de calçadas, iluminação pública, poda de árvores e serviços de limpeza urbana."À medida que vai recebendo de volta os equipamentos públicos e os investimentos, o cidadão vai saindo de casa para dar um rolê na praça", disse Santana.