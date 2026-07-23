O Distrito Federal tem uma agenda cultural variada entre esta quinta-feira (23) e a próxima quarta-feira (29), com teatro em Arniqueira, percussão em Ceilândia, exposições em museus e atividades de férias na Biblioteca Nacional de Brasília. O roteiro também reúne oficinas, clubes de leitura, aulas abertas, cinema universitário, apresentações musicais e a abertura de uma mostra dedicada a artistas de diferentes territórios da Amazônia.O espetáculo Estranhoíntimo será apresentado de quinta-feira (23) a domingo (26), com entrada gratuita, na administração regional de Arniqueira, no ADE Conjunto 02, lotes 33/34. A montagem une as dramaturgias Amores Surdos, de Grace Passô, e Leão no Aquário, de Vinícius de Souza, para tratar de relações familiares marcadas por afeto, conflito, convivência e distanciamento. Na quinta e na sexta-feira, as sessões acontecem às 20h. No sábado e no domingo, há apresentações às 18h e às 20h.No sábado (25), a Praça da Feira Central de Ceilândia recebe o evento Batukenjé Orquestrado, com entrada gratuita e classificação livre. A atividade combina apresentações da Orquestra Percussiva Batukenjé e oficinas de iniciação à percussão afro-brasileira ministradas pelo mestre Celin du Batuk, com apoio de monitores. Pela manhã, a orquestra se apresenta das 10h30 às 11h, seguida de oficina gratuita das 11h ao meio-dia. À tarde, a apresentação ocorre das 14h às 14h30, com nova oficina das 14h30 às 15h30.Nesta quinta-feira, o espaço reúne exposição de estudantes das oficinas de artes plásticas e visuais, oficina de cenografia do Festival Inclusivo, aulas de dança com Ricardo Lira, aulas de teatro para o público acima de 60 anos do Grupo Viva a Vida e o espetáculo Meduza, do Grupo Âmago. Na sexta-feira, a programação inclui exposição na Galeria Rubens Valentim, oficina de pintura com Roberta Camargo, oficina de pandeiro e o espetáculo Maurice, no Galpão Hugo Rodas. No fim de semana, a agenda segue com o Festival Carona de Cinema Universitário, o projeto Em Cantos, com Célia Porto, o sarau 8 ou 80 e novas sessões de Maurice.Na Biblioteca Nacional de Brasília, a exposição Sertões permanece em cartaz no segundo andar até 31 de julho, com programação complementar de visitas guiadas, contação de histórias, oficinas, cursos, clubes de leitura, sessão de psicodrama, patinação urbana e projeção mapeada na fachada.No Museu Nacional da República, seguem em cartaz as mostras Dípticos, Arte e Curadoria, na Galeria 2, até 9 de agosto, Muído em Aleijo ou Aleijo em Miúdos, na Galeria 3, até 30 de agosto, e O Thyssen Está de Visita, na área externa, até este domingo.O Museu de Arte de Brasília mantém, entre domingo (20) e segunda-feira (27), a mostra de longa duração de seu acervo, além de Marés e Respiro, de Ingrid Haubrich, e Rejuntes Afetivos, de Isabel Becker. A galeria temporária e o hall passam por montagem para a exposição Poéticas Paranaenses, do Museu de Arte Contemporânea do Paraná.O museu, no Núcleo Bandeirante, mantém até 31 de julho as exposições Poeira, Lona e Concreto, A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital, Candangos e Pioneiros, com trabalhos de Ernesto Silva e Edson Porto, A Construção de Brasília, com fotografias de Jankiel Gonczarowska feitas entre 1956 e 1970, Cerrado de Pau de Pedro e Brasília Memória Viva, com imagens de Joaquim Paiva.O espaço também oferece as Oficinas Saber Fazer, de segunda a sexta-feira, com atividades de corte e costura, bordado, crochê, tricô e reciclagem de jeans. O projeto Poéticas da Meia Noite Fechaduras Abertas ocorre de segunda a sábado, das 9h às 13h, e aos sábados e domingos há curso de capacitação em Técnicas de Resgate da Autoestima, das 8h às 17h. Aos domingos, o Grupo de Escoteiros Hokma Guará promove atividade de educação ambiental, das 9h ao meio-dia.Na Casa do Cantador, em Ceilândia Sul, a semana inclui ensaio e ações formativas do Baque Dandalunda na segunda-feira, aulas de balé do projeto Sonhos em Movimento na quarta, quinta e sexta-feira, e ensaio de canto do Coral Levando a Vida na quinta-feira. No domingo, o espaço recebe confraternização com feijoada e samba, das 8h às 18h.O Memorial ficará fechado para visitação até terça-feira (28) por causa da troca de exposições. A abertura da Exposição dos Povos da Floresta acontece na terça, das 19h às 21h, com visitação ao público a partir de quarta-feira (29) até 27 de setembro, de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.A mostra reúne fotografias, pinturas, esculturas, instalações, curtas-metragens e experiências em realidade virtual de artistas indígenas e povos tradicionais de diferentes territórios da Amazônia, incluindo nomes como Gustavo Caboco, Paula Sampaio e Pedro Macuxi. A programação inclui curtas-metragens de Rondônia, Roraima, Amapá e Pará, além de recursos de acessibilidade como intérpretes de Libras e audiodescrição das obras por QR Code.