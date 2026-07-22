O Distrito Federal está em alerta amarelo de perigo potencial devido à baixa umidade relativa do ar. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem validade para esta quarta-feira (22), das 12h às 18h. Com índices variando entre 20% e 30% nas horas mais quentes do dia, a condição climática exige cuidado da população para evitar riscos à saúde e prevenir a possibilidade de incêndios florestais. Segundo as previsões, o quadro de tempo excessivamente seco deve persistir na capital por pelo menos mais sete dias.A situação decorre da influência de uma massa de ar seco e estável, associada a um sistema de alta pressão. Esse padrão atmosférico inibe a formação de nuvens, afasta as chances de chuva e favorece o aquecimento diurno intenso, o que eleva as temperaturas e reduz ainda mais a umidade.Além do DF, o alerta abrange integralmente o estado de Goiás e engloba áreas de outros 14 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.Apesar do aviso, o episódio está dentro do comportamento climático esperado para o mês de julho, período que marca a estiagem no Planalto Central. Ainda assim, a exposição a uma umidade entre 20% e 30% aumenta as chances de ressecamento da pele e das mucosas, irritações nos olhos, no nariz e na garganta, sangramentos nasais e agravamento de doenças respiratórias crônicas, como asma e rinite.Cuidados recomendadosAs autoridades recomendam atenção redobrada aos grupos mais vulneráveis, o que inclui crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, além de populações e animais em situação de rua. Para reduzir os impactos no dia a dia, a orientação é intensificar a hidratação, usar hidratantes corporais e aplicar soro fisiológico nas vias respiratórias.Também é recomendado evitar atividades físicas e a exposição direta ao sol nos horários mais quentes, usar roupas leves, proteger-se com bonés ou sombrinhas e manter os ambientes de casa e do trabalho adequadamente umidificados.Recordes históricosO Distrito Federal já enfrentou períodos ainda mais críticos de estiagem. O menor índice de umidade já registrado pelos equipamentos do Inmet na região foi de 7%, marca atingida na estação do Gama, em Ponte Alta, no dia 3 de setembro de 2024. Em seguida aparecem os 9% registrados em Brazlândia, em 22 de agosto de 2025, e em Águas Emendadas, em 4 de outubro de 2020. Já na área central de Brasília, o recorde absoluto de secura ocorreu em 15 de setembro de 2024, quando os registros chegaram a 10%.