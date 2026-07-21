Em um marco importante para a comunicação local e o trabalho social no Entorno do Distrito Federal, a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura (ACEFAC), mantenedora da emissora comunitária Lance FM, oficializou recentemente a transição de sua liderança. A entrega da ata da Assembleia Geral Extraordinária, devidamente registrada e autenticada, sela o início de um novo ciclo para a rádio que tem sido a voz de muitos cidadãos formosenses.A cerimônia de transição, registrada em vídeo, marcou a passagem do comando para a equipe encabeçada por Fábio JR. O documento oficial foi entregue em mãos a Félix, que agora assume a função de Diretor Administrativo da emissora."Depois de tantas idas e vindas, de 2018 para cá, chegou o grande dia de passar oficialmente essa ata", destacou o representante da antiga diretoria durante a entrega. Ele reforçou que o atual sucesso da Lance FM só foi possível graças à base sólida construída por essa equipe pioneira, que trabalhou arduamente para que o sonho da emissora comunitária se tornasse realidade."Hoje, graças a Deus, a emissora em Formosa tem um trabalho consolidado e a rádio é do povo. A Lance FM em nenhum momento recusa à população formosense fazer esse trabalho, que é primeiramente a divulgação dos fatos e das notícias da cidade", diz Félix, Diretor Administrativo da Lance FM.