A governadora Celina Leão (PP) oficializou nesta sábado (18) sua pré-candidatura à reeleição ao Governo do Distrito Federal em evento realizado no centro de Ceilândia. Na ocasião, confirmou o ex-secretário da Casa Civil Gustavo Rocha (Republicanos) como seu candidato a vice-governador. O ato contou com a presença da senadora Damares Alves (Republicanos) e da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).Em discurso, Celina Leão afirmou que sua atuação política é orientada pela fé e pelo compromisso com a população. "Hoje, eu acordei de manhã e pedi uma palavra a Deus, e Ele colocou no meu coração: trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque é tudo por Ele, para Ele e com Ele, para que a gente possa cuidar das pessoas", declarou a governadora.Celina também reconheceu os desafios da gestão, mas reafirmou sua postura de enfrentamento. "Nós temos problemas, sim, mas problema a gente não esconde, a gente enfrenta", afirmou, com ênfase particular à área da saúde. Ao encerrar seu discurso, a governadora enquadrou a pré-candidatura como uma causa coletiva. "Vocês não estão abraçando uma candidatura, estão abraçando uma missão: cuidar de quem mais precisa, com carinho, amor e acolhimento de verdade", disse. Ela também ressaltou o simbolismo da presença feminina na política. "Quando uma mulher chega ao governo, outras passam a acreditar que também podem. É com essa esperança que seguimos trabalhando todos os dias", concluiu.Bia Kicis reforçou a unidade do campo conservador em torno da pré-candidatura de Celina, citando PL, PP e União Brasil, entre outras siglas da base. "Nós estamos firmes, unidos a você. Estamos juntos e vamos fazer essa grande construção da democracia, elegendo Celina Leão para o governo", afirmou a deputada, que também mencionou apoio a Flávio Bolsonaro para a presidência da República e a Michelle Bolsonaro para o Senado Federal.Já Damares Alves destacou sua participação na construção do programa de governo ao lado de Gustavo Rocha e anunciou que a proteção infantil será um eixo central da proposta. "Neste Distrito Federal, nenhuma criança será deixada para trás", declarou a senadora, sinalizando a meta de transformar Brasília em referência nacional na área da infância.