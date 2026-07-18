A secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Giselle Ferreira, participou nesta sexta-feira (17) do programa Vozes da Comunidade e apresentou um panorama das principais ações desenvolvidas pela pasta e os resultados das políticas públicas voltadas à proteção das famílias em situação de vulnerabilidade no DF.Entre os temas abordados estiveram os investimentos do Governo do Distrito Federal na assistência social, o fortalecimento da rede de proteção às famílias e a ampliação dos programas de transferência de renda e segurança alimentar. A secretária destacou os números expressivos da atuação da pasta: somente em 2025, mais de 205 mil famílias receberam atendimento nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que oferecem acolhimento, orientação e acesso aos programas sociais do governo.Giselle Ferreira também detalhou o alcance dos programas estruturantes mantidos pela secretaria. O DF Social e o Cartão Gás beneficiam mensalmente cerca de 70 mil famílias cada. Já o Cartão Prato Cheio garante apoio alimentar para aproximadamente 130 mil famílias, reforçando a política de combate à insegurança alimentar e à extrema pobreza na capital.Apresentado pelo jornalista Toni Duarte, o Vozes da Comunidade é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 10h, pelo canal do programa no YouTube, com retransmissão por emissoras de rádio do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE).