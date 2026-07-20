A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa pelo governo local segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (20). No primeiro cenário testado, ela aparece com 34,6% das intenções de voto, seguida pelo ex-governador José Roberto Arruda (PL), com 28,1%. Como a diferença entre os dois é superior à margem de erro do levantamento, Celina está numericamente à frente na corrida eleitoral.Na sequência desse cenário aparecem o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT), com 11,9%, o ex-secretário executivo do Ministério da Justiça Ricardo Cappelli (PSB), com 4,5%, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), com 3,6%, e o advogado Kiko Caputo (Novo), com 1,3%. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 9,1%, enquanto 6,8% disseram não saber ou preferiram não opinar.Em um segundo cenário, sem o nome de Arruda na disputa, Celina Leão sobe para 45,9% das intenções de voto ao Palácio do Buriti. Leandro Grass assume a segunda posição, com 16,3%, seguido por Paula Belmonte, com 7,2%, Ricardo Cappelli, com 5,7%, e Kiko Caputo, com 2,6%. Nesse cenário, os votos nulos, brancos ou em nenhum nome somaram 13,7%, e os entrevistados que não souberam ou não opinaram somaram 8,6%.O instituto também mediu a rejeição aos pré-candidatos, permitindo que cada entrevistado citasse mais de um nome. Arruda teve o maior índice, com 27,9%, seguido por Celina Leão, com 26,3%. Na sequência aparecem Grass, rejeitado por 16,2%, Caputo, com 13,7%, Paula Belmonte, com 13,5%, e Cappelli, com 13,4%. Do total de entrevistados, 6,9% afirmaram que poderiam votar em qualquer um dos nomes, e 15,3% não souberam ou não opinaram.A pesquisa também mediu a aprovação ao atual governo de Celina Leão. A administração foi aprovada por 58,3% dos entrevistados, enquanto 37,6% a desaprovam e 4,1% não souberam ou não opinaram. Quanto à avaliação da gestão, 37,1% consideram o governo ótimo ou bom, 31% avaliam como regular e 29,2% classificam como ruim ou péssimo. Os demais 2,7% não souberam ou não opinaram.A Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 17 e 19 de julho, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O estudo foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo DF-01326/2026.