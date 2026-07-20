A proximidade do prazo final para as convenções partidárias das eleições de 2026 transformou este domingo (19) em um dia de intensas reuniões de bastidores no cenário político de Goiás. No centro das articulações está o governador Daniel Vilela (MDB), que comanda pessoalmente as negociações da base governista para consolidar alianças e definir as chapas de deputados e senadores que apoiarão sua candidatura à reeleição.Vilela assumiu o comando definitivo do Palácio das Esmeraldas após a renúncia de Ronaldo Caiado, atual pré-candidato à Presidência da República pelo PSD. O governador entra nas negociações respaldado pelos números.O desempenho consolida uma possibilidade concreta de vitória, impulsionada pela alta taxa de aprovação da gestão estadual. A força da pré-candidatura de Vilela também é reforçada pelo apoio de Caiado, cuja transferência de capital político tem sido decisiva para manter a base governista unida. As articulações deste domingo servem para ajustar os últimos detalhes partidários antes das convenções oficiais, com o objetivo de garantir que o grupo aliado chegue fortalecido à disputa eleitoral.