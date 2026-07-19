A atriz Grazi Massafera está curtindo férias na Chapada dos Veadeiros, região turística no nordeste de Goiás. Nesta quinta-feira (16), ela compartilhou nas redes sociais vídeos de passeios por cachoeiras e pontos turísticos da área, acompanhada de amigos.Nos stories publicados, a atriz registrou momentos de lazer em uma das cachoeiras da região, aproveitando para se refrescar durante a trilha. As publicações também mostraram indicações de livros feitas pela artista e a presença de um cachorro durante o passeio.Grazi não revelou o local exato da visita. A Chapada dos Veadeiros fica a cerca de 400 km de Goiânia e reúne atrativos turísticos em municípios como Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante, além da Vila de São Jorge.O momento de descanso ocorre depois que a atriz concluiu seu trabalho mais recente na Globo, na novela Três Graças, na qual interpretou a vilã Arminda.