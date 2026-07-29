O Distrito Federal continua em alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o aviso nesta terça-feira (28), com validade das 10h às 21h. A previsão é de umidade entre 20% e 30% e de tempo seco por pelo menos mais alguns dias, até a próxima segunda-feira (3 de agosto).Segundo o órgão, não há previsão de chuva nem de aumento significativo da umidade no período. O cenário é resultado da atuação de uma massa de ar seco, característica do inverno no Planalto Central. Sem acumulados expressivos de chuva desde junho, o ar da região segue cada vez mais seco, principalmente durante as tardes.Cuidados com a saúdeDiante do tempo seco, as recomendações de sempre seguem valendo: beber bastante água, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar roupas leves e manter a pele e as vias respiratórias hidratadas. Sempre que possível, também é indicado umidificar os ambientes de casa e do trabalho.O Inmet monitora diariamente as condições meteorológicas na região e pode emitir novos alertas, inclusive em níveis mais severos, caso a umidade caia ainda mais. Neste mês de julho, o menor índice já registrado no DF foi de 18%, no dia 7, na estação meteorológica do Gama, em Ponte Alta. O recorde histórico do Distrito Federal, no entanto, permanece em 7%, marca registrada na mesma estação em 3 de setembro de 2024.