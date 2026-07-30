A Prefeitura Municipal de Sítio D'Abadia confirmou a realização da Festa de Agosto 2026, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Galpão do Produtor. O evento é organizado pela gestão municipal (2025-2028) e conta com apoio da Câmara Municipal, do Governo de Goiás e de outras instituições locais.A programação se estende por três dias e reúne atrações nacionais e regionais dos gêneros sertanejo e arrocha, além de apresentações de som automotivo.Na sexta-feira, dia 21, abrem a festa as duplas Leo Bueno & Julio César e Clayton & Romário, além das apresentações de Wglemerson Lima – conhecido como "O Pisadão do Tocantins" – e da cantora Jennifer Scheffer.No sábado, dia 22, a atração principal fica por conta da dupla Felipe & Rodrigo, com participações de Paul Pires, do grupo Magnatas de Ouro, do DJ T-Dry e dos artistas Leonardo Barbosa e Adrianno Caparrosa. Durante a tarde, o público também terá uma apresentação de som automotivo.O encerramento, no domingo, dia 23, traz os shows de Brenno Paixão, Jiraya Uai e Carlos Henrique, com uma nova exibição de som automotivo marcada para as 14h.Segundo a organização, o objetivo da festa é reunir moradores e visitantes em um evento voltado à valorização da cultura local, com expectativa de grande público ao longo dos três dias de programação.A entrada e demais informações sobre o evento devem ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Sítio D'Abadia nos próximos dias.