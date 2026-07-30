O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral Ribeiro, é o entrevistado do programa Vozes da Comunidade nesta sexta-feira (31), com transmissão ao vivo a partir das 10h. Durante a entrevista, ele deve apresentar os principais investimentos e projetos que estão transformando o sistema metroviário do Distrito Federal.Entre os destaques estão as expansões da Linha 1 em Samambaia e Ceilândia. Em Samambaia, estão em construção duas novas estações, além de viadutos, passarelas e subestações de energia, em um investimento de R$ 319 milhões, com conclusão prevista para julho de 2028. Já em Ceilândia, o projeto prevê duas novas estações e a ampliação de 2,3 quilômetros da via, com investimento estimado em R$ 923,8 milhões.A entrevista também deve abordar a modernização dos sistemas de energia, sinalização, segurança eletrônica e radiocomunicação do metrô, além da aquisição de 15 novos trens, que ampliará a capacidade de atendimento aos cerca de 160 mil passageiros transportados diariamente. Outro tema previsto é o andamento dos estudos da futura Linha 2, que deve integrar importantes regiões administrativas ao Plano Piloto e ampliar a mobilidade urbana no Distrito Federal.