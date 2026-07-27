Brasília recebe, a partir desta quarta-feira (29), a Exposição dos Povos da Floresta, mostra que reúne artistas de diferentes territórios da Amazônia em torno de temas como arte, ancestralidade, território e memória. A exposição integra a etapa Brasília do Festival dos Povos da Floresta e ocupa o Memorial dos Povos Indígenas, com visitação gratuita até 27 de setembro.Idealizado pelo Centro de Inovação da Amazônia (Rioterra), o festival promove a circulação de artistas, mestres tradicionais e comunidades originárias, ampliando o acesso a expressões culturais amazônicas em diferentes regiões do país. A cerimônia de abertura está marcada para esta terça-feira (28), das 19h às 21h, reunindo artistas, curadores, convidados e público.A mostra reúne fotografias, pinturas, esculturas, instalações, registros audiovisuais, experiências em realidade virtual e curtas-metragens, formando um percurso que aproxima o visitante de diferentes narrativas e modos de vida da Amazônia. Entre os destaques estão obras de Gustavo Caboco, Paula Sampaio, Will Arehj e Wauto Am, além do acervo fotográfico da Rioterra, com trabalhos de Marcela Bonfim, Alexis Bastos, Fred Bastos e Alexandre Rotuno.A exposição também reúne artistas de Rondônia, Roraima, Amapá e Pará, entre eles Saulo de Souza, Rafael Prado, Evandro Câmara, Pedro Macuxi, Vinícius Kenede, Keyla Palikur e Gilson Tupinambá, refletindo a diversidade estética, cultural e territorial da região amazônica.Ao longo de sua trajetória, a mostra já passou por Porto Velho, Boa Vista, Macapá e Belém, incorporando novas obras e diferentes olhares curatoriais em cada território percorrido. Em Brasília, essas experiências convergem em uma exposição sob curadoria de Isabela Bastos e Lucas Baim, que propõe refletir sobre a pluralidade dos povos amazônicos e suas formas de resistência e produção de conhecimento por meio da arte.Além das obras expostas, o público poderá assistir a uma seleção de curtas-metragens produzidos em Rondônia, Roraima, Amapá e Pará. A programação inclui ainda uma imersão em realidade virtual com quatro experiências audiovisuais que apresentam paisagens, saberes e vivências da Amazônia. A exposição conta com recursos de acessibilidade, incluindo intérpretes de Libras e audiodescrição das obras por meio de QR Code.Local: Memorial dos Povos Indígenas. Cerimônia de abertura nesta terça-feira (28), das 19h às 21h. Visitação de quarta-feira (29) a 27 de setembro, de terça a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita.