



Com informações do Direto do Poder

O jornalista e empresário Hamilton Silva tomou posse como novo presidente do Rotary Club de Brasília - O Pioneiro durante solenidade realizada na noite desta quinta-feira (23). Ele sucede José Fernando Vilela à frente da entidade para o novo ano rotário.Em seu primeiro discurso como presidente, Hamilton afirmou que a nova gestão será baseada na participação coletiva, no diálogo e na continuidade das ações já desenvolvidas pelo clube, destacando que pretende conduzir um trabalho de "gestão construída por todos nós", e não centralizado em uma única pessoa.O novo presidente defendeu ainda um Rotary mais próximo das comunidades e atento às diferentes realidades sociais do Distrito Federal. Segundo ele, o principal desafio da gestão será transformar boas intenções em iniciativas concretas, ampliando o envolvimento dos associados nas reuniões e nos projetos da entidade. Hamilton disse esperar um clube mais presente e participativo, conectado às necessidades da comunidade, capaz de honrar suas tradições sem deixar de inovar, e ressaltou que a união deve prevalecer mesmo diante de opiniões divergentes entre os integrantes.Ao encerrar o mandato, José Fernando Vilela apresentou um balanço das ações realizadas ao longo do ano rotário de 2025 a 2026. Entre as iniciativas estão atividades voltadas a crianças na Estrutural, uma homenagem pelo Dia das Mães no Cruzeiro, a doação de cadeiras de rodas e o início de projetos ligados à proteção animal, à sustentabilidade e à solidariedade. Vilela também destacou o crescimento do quadro de associados, que passou de cerca de cinco integrantes para mais de 15, além do apoio dado à criação do Rotary Club Planalto Central. Fundado em 1958, antes mesmo da inauguração de Brasília, o Rotary Club de Brasília O Pioneiro mantém trajetória ligada à história da capital.A cerimônia também marcou a posse da nova diretoria da entidade e a entrega da Medalha do Mérito Ernesto Silva a personalidades reconhecidas por serviços prestados ao Distrito Federal e à sociedade. Entre as autoridades presentes estavam o desembargador Angelo Passareli, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, e Benito Liao, representante de Taiwan no Brasil.Ao assumir o cargo, Hamilton Silva afirmou que pretende conduzir o clube com dedicação, transparência, presença e compromisso com o serviço à comunidade.