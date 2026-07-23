



"O que faço agora é um recálculo de rota, pensando no meu bem-estar, nos meus filhos e nos que dependem de mim, nos meus negócios, na minha saúde e em tudo o que construí ao longo desses anos", disse Ibaneis Rocha.

O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, anunciou oficialmente que não será candidato ao Senado nas próximas eleições. Em um longo comunicado divulgado em suas redes sociais, o político classificou a escolha como uma das decisões mais difíceis de sua trajetória pública.Ibaneis justificou a desistência como um recálculo de rota. Segundo o texto, a decisão prioriza sua qualidade de vida, sua saúde, seus filhos, seus negócios e as pessoas que dependem dele. O político ressaltou que não construiu uma carreira tradicional na política e que abrir mão da disputa eleitoral envolve algo que nunca foi uma necessidade pessoal, mas garantiu que isso não significa desistir da capital do país.Na carta aos eleitores, ele fez um balanço de seus mais de sete anos de trabalho no comando do Governo do Distrito Federal. Ibaneis destacou obras de infraestrutura, como o programa de drenagem de águas pluviais e o Túnel Rei Pelé, além de avanços na área social. Ele citou a criação de programas de assistência, a entrega de restaurantes comunitários, o passe livre aos domingos e a manutenção da tarifa de ônibus sem aumento por todo o seu mandato. O emedebista também mencionou a reabertura de importantes espaços culturais e os índices positivos de segurança pública alcançados.Apesar de estar fora da disputa principal, Ibaneis garantiu que continuará apoiando o MDB e atuando para fortalecer o partido localmente. Ele agradeceu ao presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, e a diversos parlamentares locais, prometendo caminhar junto com a nominata de aliados neste pleito.O líder político encerrou a mensagem afirmando que continuará se dedicando ao Distrito Federal mesmo sem exercer um mandato. Ele declarou seu amor por Brasília e garantiu que seguirá contribuindo da sua forma para a construção de um futuro melhor para a população.