O Distrito Federal dá início nesta segunda-feira (3) à Estratégia de Multivacinação 2026, que se estende até 1º de setembro. O objetivo é vacinar crianças e adolescentes que estejam com o esquema vacinal incompleto. A mobilização terá um "Dia D" em 22 de agosto, quando as ações de imunização serão intensificadas nas unidades básicas de saúde (UBS) e em pontos comunitários de todas as regiões administrativas.O público prioritário da iniciativa são crianças e jovens menores de 15 anos, até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A meta é garantir a aplicação das doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação, protegendo a população contra doenças imunopreveníveis e evitando a reintrodução de enfermidades como sarampo e poliomielite.Apesar do público-alvo prioritário, pais e responsáveis podem aproveitar a ida aos postos para conferir e atualizar a caderneta de vacinação de toda a família. Durante o período da campanha, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário infantil e do adolescente, como tríplice viral, pentavalente, poliomielite, febre amarela, meningocócica, pneumocócica e varicela, além da vacina contra influenza para os grupos prioritários, contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos e contra o sarampo para pessoas elegíveis conforme o histórico vacinal.Os profissionais de saúde farão uma avaliação individualizada do histórico de cada cidadão, aplicando apenas as doses estritamente necessárias para iniciar ou completar os esquemas em atraso. Segundo a Secretaria de Saúde, as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde são fundamentais para conter a circulação de vírus e bactérias causadores de complicações graves, internações e óbitos.A orientação é não esperar pelo Dia D para se vacinar. A população pode procurar a unidade de saúde mais próxima ao longo de toda a campanha, levando a caderneta de vacinação e um documento de identificação. Quem perdeu a caderneta deve comparecer à UBS mesmo assim, já que a equipe de saúde pode consultar os sistemas digitais para resgatar o histórico vacinal. Em casos de doses atrasadas há muito tempo, a recomendação é não adiar a atualização, já que o esquema vacinal não é reiniciado, apenas retomado do ponto em que parou.A lista completa de locais de atendimento e horários, que incluem salas de vacina nas UBS e ações extramuros em escolas e espaços comunitários, está disponível no