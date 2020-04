Decreto municipal: Barreira sanitária não vai restringir acesso à Formosa, mas pode, saiba mais

Art. 2º Serão montadas barreiras sanitárias nas entradas do município, sendo que todos que por ali passem deverão parar para se submeter aos questionamentos das autoridades sanitárias. No local, também será aferida a temperatura corporal daqueles que por ali passarem, além de ser promovida a higienização dos veículos que pretenderem entrar no município.

Parágrafo único. Com exceção de moradores e pessoas que estejam vindo trabalhar, inclusive nos serviços de abastecimento, não será permitida a entrada no município de Formosa – GO, sobretudo visitantes e/ou turistas, etc.





Parece coisa de filme né?! Mas não se preocupe. A barreira sanitária é apenas mais uma medida protetiva que estamos tomando para cuidar ainda mais do nosso povo.

Com a reabertura do comércio foi preciso intensificar os cuidados contra o COVID-19. Por isso montamos barreiras sanitárias nas entradas principais do município, para que todas as pessoas que entrarem na cidade tenham o carro higienizado, a temperatura aferida e respondam algumas perguntas feitas pelos agentes de saúde que estarão no local.

As barreiras NÃO são uma proibição para a entrada da cidade, não estamos tirando o direito de ir e vir da população. Entendam que estamos vivendo uma pandemia e precisamos ser cuidadosos para que não tenhamos resultados catastróficos em Formosa.

Pedimos a compreensão de todos, sabemos que essas medidas mudam a rotina da cidade, mas acreditamos que estamos passando por uma fase que logo acabará.

A Prefeitura de Formosa usou as redes sociais para tranquilizar a população sobre a restrição de acesso à cidade: “”, disse.No entanto, o decreto n. 3.476 de 19 de abril de 2020, do prefeito Gustavo Marques, em vigor, autoriza a restrição de acesso: “As barreiras sanitárias que começaram a ser montadas nas entradas da cidade de Formosa visam fazer perguntas, verificar a temperatura corporal e higienização dos veículos, é o que informa o decreto n. 3.476 de 19 de abril de 2020 do prefeito Gustavo Marques. Mas elas podem ir além.As informações que até agora foram disponibilizadas estão no decreto em vigor.O decreto n. 3.476/2020 da Prefeitura de Formosa dispôs sobre a flexibilização das medidas de enfrentamento na emergência na saúde pública do Município de Formosa e estabelece as regras para reabertura do comércio no Município de Formosa em razão da disseminação do Coronavírus (COVID-19).