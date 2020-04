Ernesto Roller, na rádio Lance, destaca apoio a reeleição do prefeito Gustavo Marques

O ex-prefeito de Formosa, Ernesto Roller, participou do programa Café com Notícias da Rádio Lance. A entrevista de uma hora questionou diversos detalhes: UTI para Formosa, renúncia da Prefeitura para ocupar a Secretaria de Governo, entre outras.Quando perguntado se tinha um candidato para a próxima eleição, Ernesto foi enfático: “O candidato que tem direito a ir disputar e pleitear a eleição é o prefeito Gustavo Marques. É claro que apresentando a viabilidade eleitoral, nós todos estaremos com ele”, pontuou. “Eu acredito que ele apresenta porque tenho visto todo o esforço e trabalho que está sendo realizado”, complementou.Também não descartou participar das eleições de 2022. “É óbvio que no meu horizonte política, que não a Prefeitura [de Formosa], está a disputa de 2022. É ainda cedo. Meu papel é ainda trabalhar e mostrar esses resultados a população”, disse.Também fez críticas “O que eu não posso aceitar são os analistas políticos de whatsapp. Que não entendem nada e ficam criando fake News e mentiras”, revela.O secretário de Governo do Estado de Goiás, esteve no programa da Lance FM ao lado da sua esposa.Entrevista completa: