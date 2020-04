Formosa tem primeira morte suspeita por Corona Vírus

A Prefeitura de Formosa confirmou na tarde desta quarta-feira (29), a primeira morte suspeita por Corona Vírus (Sars/Covid-19). No relatório diário, são 27 casos suspeitos, 4 confirmados (dentre eles, 3 já curados), nenhuma morte confirmada e 1 morte suspeita.Em todo Estado de Goiás são 705 casos de Covid-19 confirmados e 27 mortes.A Coordenadoria do Núcleo Epidemiológico já tinha confirmado a análise durante esta tarde “Não procede [a confirmação oficial da morte]. Houve um óbito sim hoje no domicílio de uma paciente que estava tratando pneumonia e infelizmente veio a óbito. Fizemos a coleta só por precaução mesmo e iremos enviar ao laboratório lacen. Como estamos passando por pandemias esses é protocolo que pacientes que morrem com quadro respiratórios tem que coletar”, revela.No Cartório, a certidão de óbito foi registrada com suspeita. A coleta segue para o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás, Lacen-GO, em Goiânia.