Veja licitações que a Prefeitura de Formosa já licitou para combater a COVID-19, fiscalize!

Dispensa 105/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 92.400,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

25/03/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADOR PULMONAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CONTRATO

Contrato 134/2020 SITUAÇÃO

Em Vigor VALOR R$

92.400,00

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

27.735.809/0001-18 NOME DO VENCEDOR

M F DE ASSIS NETO ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Dispensa 124/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 19.830,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

31/03/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MONITORES, VENTILADORES E CARDIOVERSORES

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CONTRATO

Contrato 701/2020 SITUAÇÃO

Em Vigor VALOR R$

19.830,00

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

33.239.457/0001-02 NOME DO VENCEDOR

SISTEMEDE BRASILIA CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Dispensa 109/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 33.174,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

30/03/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MASCARAS CIRÚRGICA DESCARTÁVEL E ÁLCOOL EM GEL PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

14.677.091/0001-09 NOME DO VENCEDOR

LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Dispensa 110/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 29.724,77

DATA DE PUBLICAÇÃO

27/03/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES MECÂNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO COVID 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA.

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CONTRATO

Contrato 697/2020 SITUAÇÃO

Encerrado VALOR R$

29.724,77

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

05.743.288/0001-08 NOME DO VENCEDOR

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Dispensa 118/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 147.690,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

03/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - COVID 19

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa.pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

01.496.413/0001-71 NOME DO VENCEDOR

JOSÉ PAULO RESENDE

Dispensa 128/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 244.500,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

23/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - COVID 19

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Antônio.pdf

CONTRATO

Contrato 702/2020 SITUAÇÃO

Em Vigor VALOR R$

244.500,00

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

06.373.784/0001-80 NOME DO VENCEDOR

MARIA SILVA BRANDÃO

Dispensa 126/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 6.357,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

15/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - COVID 19.

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Antônio.pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

37.305.331/0001-40 NOME DO VENCEDOR

GILVANILCE GOMES DE CASTRO

Dispensa 125/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 16.960,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

13/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE – COVID-19

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

24.755.873/0001-72 NOME DO VENCEDOR

C & B TREINAMENTOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME

Pregão Presencial 022/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Em andamento

VALOR ESTIMADO

R$ 1.862.403,60

DATA DE PUBLICAÇÃO

23/04/2020

DATA DE ABERTURA

08/05/2020

HORA DE ABERTURA

09:00

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE SOB GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



Dispensa 119/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 6.534,21

DATA DE PUBLICAÇÃO

06/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ-HOSPITALARES DE 1º SOCORROS PARA PROTEÇÃO DOS MILITARES EM ATENDIMENTOS A OCORRÊNCIAS DO COVID -19

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

17.634.227/0001-91 NOME DO VENCEDOR

GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME

Dispensa 134/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 1.215,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

27/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 02 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

22.434.026/0001-80 NOME DO VENCEDOR

HIPPER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME

Dispensa 133/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 1.736,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

23/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLEXIVA DE 30CM PARA SINALIZAÇÃO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DAS 05 (CINCO) ENTRADAS PRINCIPAIS DO MUNICÍPIO

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno (1).pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

00.126.365/0001-67 NOME DO VENCEDOR

AUTO PEÇAS NUNEDISEL LTDA-ME

Dispensa 135/2020

ÓRGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SITUAÇÃO

Encerrada

VALOR ESTIMADO

R$ 2.445,00

DATA DE PUBLICAÇÃO

27/04/2020

REFERENTE À COVID-19

Sim

DESCRIÇÃO / OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BARREIRA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA/GO: 05 GARRAFÕES TÉRMICOS 05L, 50 UND LANTERNA 02 ELEMENTOS MÉDIA, 100 UND PILHAS GRANDES COMUNS, 05 UND GARRAFÃO TÉRMICO 12L COM TORNEIRA - COVID-19

RESULTADO:

Ato de Dispensa: 05 - ATO de Dispensa Breno.pdf

CNPJ/CPF DO VENCEDOR

04.613.375/0001-88 NOME DO VENCEDOR

MULTIPLA CENTER DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAPEIS LTDA

A Prefeitura de Formosa fez diversas contratações com dispensa de licitações para combater a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Além do valor já repassado pela União e Estado de Goiás, mais R$ 16 milhões serão enviados pelo Governo Federal em breve. São mais de R$ 602 mil com dispensas e um pregão, em andamento, no valor de R$ 1 milhão 862 mil.Não estão nas dispensas e pregões, licitações que já estão em vigor, antes da pandemia.