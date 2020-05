Alvorada Festiva percorreu as ruas de Formosa na madrugada desta sexta-feira (22)

Confira a transmissão online da alvorada:





Quando o dia ainda estava escuro o casal folião e imperador percorreu as ruas de Formosa na tradicional Festa do Divino Espírito Santo. Em cima do trio e com máscaras, os festeiros passaram pelas ruas da cidade.Atendendo recomendação do Ministério Público de Goiás,Apenas o trio percorreu as ruas levando a fé para as pessoas que aguardavam na porta de casa.Em cima do trio, os festeiros permaneciam com máscaras e equipamentos de proteção individual. A Alvorada Festiva marca o início da Festa do Divino Espírito Santo de Formosa.A emoção dos fiéis quando os símbolos passavam pelas ruas de Formosa comoveu quem viu a transmissão online realizada pelos organizadores da festa.Acontece nesta sexta-feira (22), o primeiro dia da festa. Será ao vivo a transmissão nos canais Catedral de Formosa, Diocese de Formosa e Festa do Divino Espírito Santo 2020 no facebook e youtube. O terço inicia às 18:30 e a missão e novela às 19.