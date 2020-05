Abrasgrãos protocola pedido de prestação de contas da Prefeitura de Formosa

Veja o documento:





A Associação Brasileira de Produtores de Grãos que representa os interesses de produtores de diversos estados protocolou no gabinete da Prefeitura Municipal de Formosa e da Câmara Municipal de Formosa um pedido de divulgação da prestação de contas sobre as despesas realizadas e/ou o planejamento para aplicação da verba oriunda do decreto de estado de calamidade pública, entre outros pontos.