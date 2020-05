Formosa: 20 casos confirmados, 70 suspeitos e 1 óbito por coronavírus

O Município tem 190 casos notificados de COVID-19. Destes: Confirmados por laboratório: 20 - 00 hospitalizado - 11 permanecem em isolamento domiciliar. - 08 Curados - 01 Óbito

Suspeitos: 70 - 68 em isolamento domiciliar - 02 hospitalizado

- 01 óbito

Alta por critério clínico-epidemiológico: 18 Descartados: 79 - 04 não se enquadram - 74 por laboratório









O número de casos suspeitos desde a última semana disparou. Nesta sexta-feira (22), chegou a 70. Os casos confirmados são 20, oito já estão curados. Também foi registrado o primeiro óbito por coronavírus.A foto do enterro no Cemitério Central viralizou nas redes sociais de Formosa. A orla do Laguinho do Vovô, no centro da cidade, também foi cercada. Moradores não poderão entrar no ponto turístico.