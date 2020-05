Prefeitura de Formosa não mostra receitas do município

A Prefeitura de Formosa não está mostrando as receitas do município. No site da Transparência a mensagem: “Favor selecionar um período menor ou igual que 6/2017” aparece para quem deseja visualizar o quanto a Prefeitura arrecadou.Em plena pandemia, os munícipes não tem como saber quanto de arrecadação entrou nos cofres públicos. Nem as transferências, por convênio, recebidas ou realizadas são mostradas.Segundo áudios da presidenta do Sinprefor - Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Formosa, o prefeito Gustavo Marques alega queda das receitas, no entanto, no site da Prefeitura não disponibiliza no site os dados de arrecadação.