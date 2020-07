Formosa já pagou mais de R$ 1,3 milhão com covid-19, confira fornecedores

Desde a decretação do estado de calamidade pública em Formosa, as licitações foram relativizadas para ser mais célere as compras emergenciais para o combate ao Covid-19. O Entorno Urgente fez um compilado de todos os valores pagos pela Prefeitura até o dia 16 de julho, disponíveis na internet.Esses gastos com o Covid-19, são processos novos, não estão incluído nesses dados as licitações que já estão em vigor, dos anos anteriores e que foram efetuados pagamentos.O valor mais alto foram com os testes rápidos, a empresa recebeu do Fundo Municipal de Saúde, R$ 700 mil reais. Ao todo, já foram pagos R$ 1.358.997,20 pela Prefeitura e seus fundos.Confira as despesas da Prefeitura na seguinte ordem: Fundo (em negrito), fornecedor, CPF/CNPJ, natureza, data, processo e valor pago.Gastos da Prefeitura Municipal de FormosaPeríodo de: 01/01/2020 À 16/07/2020ORDEM: FORNECEDORCPF/CNPJNATUREZAGESTÃODATAPROCESSOVALOR PAGOUm pagamento no valor de R$ 836,00 reais.IANY MACEDO TRONCHA905.321.041-53OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICAFME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO19/06/20202020011961836,00Um pagamento no valor de R$ 244.500,00MARIA SILVA BRAND?O06.373.784/0001-80MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL24/04/20202020008493244.500,00Subvenções sociais no valor de R$ 21.500,00 para 43 artistas do município, R$ 500 reais, cada.Foram 12 pagamentos, no valor total de R$ 1.092.161,20RDOZE COMERCIO E FABRICACAO DE CONF LTDA07.905.196/0001-02MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE19/06/20202020008838120.000,00OLAVO DOS REIS CALCADO22.052.093/0001-30MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE19/06/2020202001043038.000,00ADEMAR CAVALINI ME02.330.314/0001-88MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE24/06/202020200108537.500,00OLAVO DOS REIS CALCADO22.052.093/0001-30MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE03/06/202020200107451.050,00OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA03.248.794/0001-03MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02/06/20202020010736730,00VIVA ELETRICA LTDA06.315.993/0001-77MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE17/06/202020200107222.850,00MAGACHO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO16.629.968/0001-11MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE29/05/20202020011346700.000,00RENOVAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME12.320.096/0001-54MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE27/05/2020202000963754.548,20LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME14.677.091/0001-09MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE27/05/20202020009637158.032,60MODESTO COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA34.546.162/0001-41MATERIAL DE CONSUMOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE29/05/202020200098657.161,40LEVINETE FONSECA DOS REIS936.761.401-25OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE04/06/202020200114971.144,50LEVINETE FONSECA DOS REIS936.761.401-25OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE07/05/202020200086481.144,50