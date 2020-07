MDB pede para entrar no processo de reversão de desfiliação de Gustavo Marques

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, solicitou à justiça, sua inclusão como terceiro interessado no processo que o prefeito Gustavo Marques tenta reverter a sua desfiliação junto ao PODEMOS. A petição do MDB aconteceu nesta quinta-feira (16).





Durante a tarde foi divulgado o parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo favorável a reversão da filiação do prefeito Gustavo. Especialistas criticam que o parecer aconteceu mesmo com a contradição de documentação apresentada. Tudo isto está pontuado na petição do MDB.





O juiz eleitoral Lucas Lagares deve ser pronunciar em breve.





Confira a petição do MDB:

Mais uma reviravolta na corrida para Prefeitura de Formosa. Recentemente, a imprensa divulgou que o prefeito Gustavo Marques estava desfiliado, conforme a certidão do Tribunal Superior Eleitoral - TSE.